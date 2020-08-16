بقيمة مليون و650 ألف جنيه.. الصحة تدعم مستشفيات الغردقة وسفاجا والقصير بأجهزة تنفس صناعي

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، عن دعم وزارة الصحة لمستشفيات الغردقة العام وسفاجا المركزى والقصير النموذجى بأجهزة تنفس صناعى جديدة بقيمة مليون جنيه 650 ألف جنيه.





وتقدم وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر ، بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرةالصحةوالسكان، على داعمها المستمر للقطاع الصحى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لدعم مستشفيات الغردقة العام وسفاجا المركزى والقصير النموذجى 3اجهزة تنفس صناعى بقيمة مليون و650 الف جنية





وأضاف مرعى ان يأتى ذلك من حرص وزيرة الصحة على إمداد مستشفيات محافظة البحر الأحمر بجميع الأجهزة الحديثة لرفع كفاءة العنايات المركزة وحرصا على منع تكبد المرضى مشقة السفر والانتقال وضمانا لتقديم أفضل خدمة طبية.



