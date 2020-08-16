غزة_تحت_القصف يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم إنّا استودعناك غزة وأهلها

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شن غارات عنيفة على أهداف متفرقة في قطاع غزة.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تتويتر هاشتاج #غزه_تحت_القصف وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
غَزةَ وَأهلِهَا يَاَ رَبِّ؛ فِي وَدَائعكَ هَذهِ اللّيلةَ...💔#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/7ZyKB8Bs2q— سيستانية♥ (@9tem3) August 15, 2020
اللهم بردًا و سلامًا على فلسطين و اهلها 🙏 #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/bwHssMkNpC— د. خلود (@dr_kholodiii_) August 16, 2020
قصف عنيف جدا الآن على غزة— أهل الهمة - الجامعة الأردنية (@hemmehJU) August 15, 2020
اللهم إنّا استودعناك غزة وأهلها..#غزة_تحت_القصف#أهل_الهمة pic.twitter.com/DFKFszw75n
قصف عنيف جدا جدا الأن #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/1eWI0vvlOF— محمد الداية #فلسطين_قضيتي 🇵🇸 (@mohammedddaya1) August 15, 2020