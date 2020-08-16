AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

#غزة_تحت_القصف يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم إنّا استودعناك غزة وأهلها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شن غارات عنيفة على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تتويتر هاشتاج #غزه_تحت_القصف وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عجوز تعزف بيانو على أنقاض منزلها في بيروت

حريق في محطة قطار الحرمين بجدة.. فيديو

دنيا سمير غانم تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: سارة جاما شبهك أكتر منك شخصيا

مجدى عبد الغنى ناعيا شقيقة عمرو الجنايني.. ربنا يرحمها ويغفر لها

إسرائيل تشن ضربات جوية عنيفة على غزة.. فيديو

ترشيحاتنا

كلاسيكي وكاجوال .. صور تبرز شياكة تامر حسني في عيد ميلاده

رفض منح برهوم الجنسية المصرية وإسقاطها عن عماشة

وفاة روبرت شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان وأترك السنن؟.. دار الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر

الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر

مسرح مفتوح على السماء.. شاهد جزيرة أفريقية سكانها يعيشون فوق الجبال

مركز ويكسنر الطبي: عدد مرات التبول تشير للإصابة بـ فيروس كورونا