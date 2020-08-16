غزة_تحت_القصف يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم إنّا استودعناك غزة وأهلها

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شن غارات عنيفة على أهداف متفرقة في قطاع غزة.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تتويتر هاشتاج #غزه_تحت_القصف وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .



