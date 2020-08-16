آراء الجماهير فى رحيل رمضان صبحى عن الأهلى.. شاهد

أطاح رمضان صبحى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بناديه السابق الأهلى من صدارة قائمة أغلى فرق الدورى المصرى الممتاز لصالح بيراميدز بعد إعلان اللاعب انتقاله إليه رسميًا بعد انتهاء الإعارة خلال الموسم الحالى بالقلعة الحمراء.

ورصدت عدسة صدى البلد أراء المواطنين والمشجعين حول انتقال صبحى لبيراميدز، وهل طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض غيابه في الأهلى أم لا.





في البداية قال محمد عبد النبى: أن ما فعله صبحى يعبر عن عدم انتمائه للنادى الأهلى، وهو الخاسر الأكبر لأن الأهلى احتضنه واعتبره واحدًا من أهم أبناءه ومهما كان التعويض المادى كبيرًا فهذا لا يدفعه لتركه.





وأضاف على كمال معللًا قرار رمضان باأنه حق طبيعي لأى لاعب في اختيار مصير حياته المهنية، وهذا لا يقلل من حبه أو انتمائه للنادى الأهلى وإنما يدل على ذكائه وحرفيته، كما أن هذا لن يؤثر في حجم جماهيريته وتشجيع الناس له.





وتابع أحمد صابر: أنه يتوقع من طاهر محمد طاهر سد الفراغ الذى سيخلفه رمضان صبحى، والأهلى كما كان له اليد في نجاح صبحى يستطيع بجداره صنع أي لاعب آخر.