النقد والشعر يتعانقان في أمسية فريدة في بيت الشعر بالأقصر

أقام بيت الشعر بمحافظة الأقصر أمسية شعرية وحفل توقيع للشاعر محمود سباق بمشاركة الناقد المبدع الدكتور عادل ضرغام أستاذ النقد الأدبي بكلية دار العلوم ووكيل كلية دار العلوم بالفيوم سابقا وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.





وكان عنوان الدراسة التي قدمها الناقد الدكتور عادل ضرغام بعنوان "السيرة الفردية والجماعية في ديوان أوراق الشمال والجنوب" والتي تحدث في بدايتها عن المداخل التي تؤدي إلى الديوان ومن أهم هذه المداخل طبيعة الصور وتكاتفها بشكل لافت للنظر، فقارئ الديوان سيطالع غابة الصور الجزئية المولدة بالتجاور والتشابه مع بعضها بعضا، وثمة مدخل آخر يرتبط بالسرد وتعدد الساردين داخل النص الشعري عند محمود سباق.









ويؤكد الدكتور عادل ضرغام من خلال قراءته في ديوان الشاعر أنه رغم الغنائية الواضحة التي تتجلى في النصوص وكأنه يؤكد انتسابه إلى شعرية عربية وإلى نفس تراثي محسوب وبدقة أن هناك نسقًا موضوعيًا تشكله القصائد وهي تيمة التوزع بين الشمال والجنوب أو الجنوب والشمال وعلاقتهما ببعضهما البعض وطبيعة الترابط بينهما.





وفيما بعد عرج الدكتور عادل ضرغام على السيرة الجماعية ونمط الحركة في الديوان حيث يأتي في إهداء النص الأول في الديوان (إلى النيل الأب الخالد ) فهذا معناه أن هناك توازيًا وتشابهًا بين الأب والنيل فكلاهما شكل النسق وطبيعة الارتباط بين الشمال والجنوب فالنيل المشكل الأساسي للحركة وكلاهما الأب والنيل واهب الحياة.





ويصل الدكتور ضرغام في نهاية قراءته للديوان إلى أن السيرة الفردية للشاعر المؤسسة على المعرفة وعلى إدراك التناقضات والتشابهات الخفية بين الرائحة والأغنيات التي تلازمه في حركته يتأسس في إطارها وجود خاص للجنوب، يكشف عن ارتباط ممزوج بالقداسة يتجلى ذلك في نص "تداع" حيث يتحول الجنوب بشكل عام إلى حالة غنائية مقدسة ممتدة.



