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برلمان

النائب محمد المسعود: العالم سينبهر بالمتحف المصرى الكبير هرم مصر الرابع

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:01 م
المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالخطوات التنفيذية التى تقوم بها أجهزة الدولة من أجل الانتهاء من أعمال تطوير المتحف المصري الجديد ومنطقة الأهرامات، وتطوير طريق الفيوم وإعادة مسار طريق الإسكندرية مشيدا بتطوير الطرق المحيطة للمتحف، منها إعادة مسار طريق الإسكندرية، وتطوير طريق الفيوم، وإنشاء نفق جديد.

كما أشاد "المسعود" فى بيان له أصدره اليوم بالممشى الذى سيكون من أروع الأماكن والذى سيبدأ من ميدان المسلة المعلقة حتى يصل إلى الأهرامات إضافة الى وجود تخطيط لتنفيذ تلفريك وأيضًا وصول مترو الأنفاق إليها مثمنا الجهود الكبيرة والجبارة من الحكومة والانتهاء من تنفيذ 96% من أعمال مشروع المتحف المصري الكبير.

وقال النائب محمد المسعود إن الافتتاح لهذا المتحف المصرى العالمى الكبير والذى ستقدمه مصر هدية للعالم العام المقبل سيكون واحدا من اعظم المشروعات القومية الكبرى التى انجزها وقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعالم كله وليس لمصر وحدها.

معربا عن ثقته التامة فى أن جميع المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ستكون من أهم المناطق السياحية والأثرية على مستوى العالم وسوف يتوافد عليها سياح العالم من مختلف الجنسيات ليروا هرم مصر الرابع الذى أنجزه المصريون أحفاد الفراعنة فى زمن قياسى وبمواصفات عالمية ستبهر العالم كله.
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