معلنا رفضه لإهانة المعلمين.. نائب: ربوا أجيالا من وزراء وبرلمانيين ومحافظين

أعلن النائب عماد محروس عضو مجلس النواب تأييده التام لبيان نقابة المعلمين الذى حذرت فيه من خطورة الإساءة للمعلم وتشويه صورته عبر تداول صور القبض على عدد من المدرسين لإعطائهم دروس خصوصية فى محافظات كفر الشيخ والمنوفية والدقهلية، وتكبيل يديهم أمام طلابهم معلنا رفضه وبشكل قاطع لتصريحات الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم التى أعلن فيها إعدام المدرس حال خطأه فى التصحيح.





وقال " محروس " فى بيان له أصدره اليوم إن أسلوب الوزارة فى مكافحة الدروس الخصوصية أمر مرفوض لأن فيه إهانة كبيرة للمعلمين، مؤكدا أن الجميع مع تجريم الدروس الخصوصية ولكن بعد أن يحصل المعلم على جميع حقوقه المادية والأدبية وبما يكفل تحقيق له حياة ومعيشة مناسبة له ولأسرته على أن يتم مكافحة الدروس الخصوصية بأسلوب قانونى خاصة أن إعطاء الدروس الخصوصية مخالفة إدارية وليست جنائية وبالتالي فالأمر لا يستدعى استنفار قوة الشرطة لمواجهة ومداهمة الدروس الخصوصية، فمن الممكن معاقبة من يفتح مجالًا للدروس الخصوصية بأسلوب يتماشى مع المخالفة ومع المعلم.





وأكد النائب عماد محروس أن طرقا مختلفة لمحاصرة الدروس الخصوصية منها على سبيل المثال لا الحصر استعداء الإدارة المحلية للمعلم والتنبيه عليه بعد إعطاء دروس خصوصية وتحويله للنيابة الإدارية لأنها مخالفة إدارية إضافة إلى أنه يجب تنظيم مجموعات دراسية ويأخذ المعلم حقه به فالمعلم الذى يأخذ 1000 جنيه أو ألفين او حتى ثلاثة آلاف جنيه لا يستطيع أن يعيش وأسرته حياة كريمة ناهيك أن أولياء الأمور هم من يقوموا بالضغط على المدرس لإعطاء الدروس الخصوصية.





وقال "محروس": أنا شخصيا أعرف أولياء الأمور بدأوا فى حجز المعلمين لإعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية متسائلا : ماذنب المعلم فى ذلك الأمر معلنا رفضه القاطع لإهانة أى معلم لأن المعلم هو الذى ربى كل الأجيال بما فيهم جميع المسئولين من وزراء وبرلمانيين ومحافظين وغيرهم.