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برلمان

استدعاء وزير التعليم العالي أمام البرلمان بسبب أدوية «تدمير» كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
طالب النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمعرفة جميع الحقائق حول التصريحات التى اطلقها الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى وأعلن فيها أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالي تدميره.

وقال " الكورانى " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ان متحدثه قال ان نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا وأن هناك منتجا آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا.

كما أوضح أن التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فاعلية تجميع هذين الدواءين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفيروس كورونا اضافة الى تأكيده ان هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها رخيص جدًا وفى متناول الجميع وأقل من 20 جنيها.

وطالب النائب محمد الكورانى من الدكتور خالد عبد الغفار طرح الحقائق الكاملة حول هذه التصريحات المهمة والتى ان صحت فيتكون بمثابة طوق نجاه للمصريين والعالم كله من فيروس كورونا الذى حير كل علماء العالم الذين لايزالون يبحثون عن علاج لهذا الفيروس اللعين.
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