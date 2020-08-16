نائب لوزير الإسكان إلغاء انتداب موظفة «التين» لا يكفي.. ويطالب بإحالتها للتحقيق

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة سرعة محاكمة موظفة " التين " لإخلالها بواجبات الوظيفة مؤكدًا أن أى إهانة لمواطن مصري مهما كان هى إهانة لمصر.





وقال " مرشد " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير الاسكان والمرافق ان فيديو " عربة التين " أدى الى استياء وغضب شديدين لذى المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية معلنا رفضه للبيان الذى أصدرته وزارة الإسكان وأكدت فيه أنه فور مشاهدة الدكتور عاصم الجزار لفيديو "عربة التين"، والذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ويُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.





مؤكدا أن إلغاء الانتداب لا يكفى وكان يجب على وزير الاسكان احالة هذا الملف للتحقيق للقصاص للرجل الشريف والوطنى صاحب عربة التين مع وقف هذه الموظفة عن العمل حتى تنتهى التحقيقات.





وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الدكتور عاصم الجزار احالة الملف للتحقيق فيه لأن هذه الموظفة أساءت إساءة بالغة لوزارة الاسكان لانها تعسفت بشكل بشع وغير قانونى وغير اخلاقى فى تطبيق القانون مؤكدا ضرورة احالة هذه الموظفة للتحقيق حتى تكون عبرة لغيرها ممن يسيئون استخدام القانون والسلطة بصورة غير قانونية ضد المواطنين وينتهكون حقوقهم الانسانية ضاربين بالدستور والقانون عرض الحائط.