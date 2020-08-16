برلمانى يشيد بالمتابعة الرئاسية لمشروعات التنمية الشاملة بسيناء

أشاد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواصلة جهود التنمية الشاملة داخل سيناء لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية مؤكدا اهمية القضايا التى ناقشها الرئيس السيسى خلال اجتماعه المهم مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.





ووجه النائب محمد الحناوى فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعته شخصيا وبصفة مستمرة ودورية لكل مايتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة وسير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار؛ موجهًا بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الإطار الزمني المقدر.





وقال النائب محمد الحناوى ان الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى تحققت داخل سيناء سواء فيما يتعلق بمشروعات الانفاق او الكبارى وشبكة الطرق والمشروعات الاستثمارية والإنتاجية لم تشهدها سيناء على مدار أكثر من نصف قرن.





وأكد أن هذه المشروعات القومية فى عهد الرئيس السيسى سوف تغير وجه الحياه داخل شمال ووسط سيناء وستجعل من ارض الفيروز واحدة من اهم المناطق الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.