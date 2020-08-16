AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية النواب تشيد بالتطابق التام بين القاهرة والخرطوم بشأن ملف سد النهضة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:58 ص
زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى للسودان
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن مباحثات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوفد الموافق له خلال زيارته السوادان مع الجانب السودانى، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى أكدت التوافق التام بين وجهتى نظر القاهرة والخرطوم حول قضية مشروع سد النهضة الإثيوبى.

وأشاد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الجانبين المصرى والسودانى على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن، ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التى تتأثر بالسد.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد اباظة بتاكيد القاهرة والخرطوم على ضرورة عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة ، وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقى المصرى.          

معربا عن سعادته بحرص الجانب المصرى على التعرف على الجهود المبذولة حاليًا لتحقيق السلام فى السودان والتحديات الاقتصادية التى يواجهها وتأكيد الجانب المصرى على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام الذى يجسد المرحلة الجديدة التى يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه وبذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطى الوضع الاقتصادي وحرص مصر وتأييدها التام لمطلب السودان العادل فى سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل فى الاقتصاد العالمى والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة‪.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لاجتماع سد النهضة.. وأهم نقطة ناقشتها مصر وإثيوبيا والسودان

مفاوضات سد النهضة لم تصل لشيء.. متحدث الرى: المفاوضات لا تعتمد على الانطباعات.. ومصر تثبت حسن النية ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي

مصادر: مصر تسعى لاتفاق ملزم مع إثيوبيا حول قواعد ملء السد

برلمانية المؤتمر تحذر إثيوبيا من اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة

نمتلك الحجة الثبوتية.. نادي القضاة يثمن تحركات الدولة المصرية في أزمة سد النهضة

بيان مصري سوداني مشترك: عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

ترشيحاتنا

السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.. اليوم

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

بسبب صورة من 29 عاما .. وجه منتفخ ولوك مختلف لـ نجلاء بدر تتصدر التريند

دفاعا عن حقوق مصر المائية.. مجلس الوزراء يطلق حملة النيل الحياة

مش عايزين نكرر أخطاءنا.. رئيس الوزراء: كنا في أحوج ما يكون للرادارات الجوية

بعد ضربه على رأسه بدير درنكة.. أسقف أسيوط يبحث عن مسن لتقبيل رأسه والاعتذار إليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة يوميا .. 5 فوائد مذهلة لـ تمرين البلانك

بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر

مسرح مفتوح على السماء.. شاهد جزيرة أفريقية سكانها يعيشون فوق الجبال