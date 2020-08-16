عربية النواب تشيد بالتطابق التام بين القاهرة والخرطوم بشأن ملف سد النهضة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن مباحثات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوفد الموافق له خلال زيارته السوادان مع الجانب السودانى، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى أكدت التوافق التام بين وجهتى نظر القاهرة والخرطوم حول قضية مشروع سد النهضة الإثيوبى.





وأشاد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الجانبين المصرى والسودانى على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن، ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التى تتأثر بالسد.





كما أشاد النائب أحمد فؤاد اباظة بتاكيد القاهرة والخرطوم على ضرورة عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة ، وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقى المصرى.





معربا عن سعادته بحرص الجانب المصرى على التعرف على الجهود المبذولة حاليًا لتحقيق السلام فى السودان والتحديات الاقتصادية التى يواجهها وتأكيد الجانب المصرى على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام الذى يجسد المرحلة الجديدة التى يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه وبذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطى الوضع الاقتصادي وحرص مصر وتأييدها التام لمطلب السودان العادل فى سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل فى الاقتصاد العالمى والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة‪.