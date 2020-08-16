وزير النقل: تعاقدنا على 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 172

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إننا ننفذ محطة حضارية ومعها مول تجارى كبير وورش قطارات وعربات، إلى جانب مشروع استثمارى كبير يتكون من 28 عمارة بشارع السودان فى المهندسين.





وأضاف كامل الوزير، خلال حواره المذاع على فضائية، صدى البلد فى مؤتمر اليوم، أن الجزء الاستثماري فى تلك المشاريع يغطى تكلفة إنشاء المحطة وبالتالي حافظنا على خط أسوان الإسكندرية المحطة وخط المناشى فى الإسكندرية.





وأشار إلى أن قطارات الصعيد تتوقف فى بشتيل ولا تذهب إلى رمسيس، وبالتالى نعمل على حل الكثافة المرورية برمسيس.





وتابع أننا كنا نمتلك حوالى 810 جرارات، ولكى نصل إلى المليون راكب يوميا بدون نقل بضائع مطلوب 150 جرارا ، لافتا إلى أننا تعاقدنا على 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 172 جرارا ووصل لنا 70 جرارا جديدا.



