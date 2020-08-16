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كامل الوزير: تنفيذ مترو أنفاق إمبابة السلام بأسلوب غير نمطي.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:36 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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ريهام فيكتور
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إننا كنا نمتلك حوالى 810  جرارات، ولكى نصل إلى المليون راكب يوميا  بدون نقل بضائع مطلوب  150 جرارا، لافتا إلى أننا تعاقدنا على 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 172 جرارا ووصل لنا 70 جرارا جديدا.


وأكد أنه بالنسبة لعربات القطارات كنا نمتلك حوالى 3127 عربية كانت صالح منها 2461 عربية، ومطلوب للتشغيل 2781 عربية بعجز 320 عربية يوميًا متوقع خروج 1000 عربية.

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته المذاعة اليوم، أن الخط الثالث يربط بين عدلى منصور وإمبابة فى اتجاه  فى الشمال من غرب النيل وفى إتجاه جامعة القاهرة فى الجنوب وطولة 41. 2 كيلو.

وتابع أن الخط الثالث يتقاطع مع الخطوط التى تسبقه، ويحمل 1.5 مليون راكب يوميا، مؤكدا أننا نفذنا المراحل بأسلوب غير نمطي لأن منطقة إمبابة وشارع الوحدة بها كثافة سكانية، متابعًا: "دخلنا عصر المستحيل".
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