كامل الوزير: تنفيذ مترو أنفاق إمبابة السلام بأسلوب غير نمطي.. فيديو

ننا كنا نمتلك حوالى

810

جرارات، ولكى نصل إلى المليون راكب يوميا بدون نقل

بضائع مطلوب

150 جرارا

، لافتا إلى

أننا

تعاقدنا على 260 جرارا جديدا

وإعادة

تأهيل 172 جرارا ووصل لنا

70 جرارا

جديدا.









وأكد أنه بالنسبة لعربات القطارات كنا نمتلك حوالى 3127 عربية كانت صالح منها 2461 عربية، ومطلوب للتشغيل 2781 عربية بعجز 320 عربية يوميًا متوقع خروج 1000 عربية .





وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته المذاعة اليوم، أن الخط الثالث يربط بين عدلى منصور وإمبابة فى اتجاه فى الشمال من غرب النيل وفى إتجاه جامعة القاهرة فى الجنوب وطولة 41 . 2 كيلو.



