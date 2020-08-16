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فن

فيلم حبيب في المسابقة الرسمية بمهرجان السينما الإفريقية بتولوز- فرنسا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:37 م
فيلم الحبيب
فيلم الحبيب
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شروق ابراهيم - محمد نحلة
يشارك الفيلم القصير حبيب في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية بـ فرنسا في الفترة ما بين23 وحتى 30 أغسطس وكان الفيلم قد حظى بعرض عالمي أول في أيام قرطاج السينمائية، كما نافس في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ويعتبر الفيلم هو أول أعمال القصيرة للنجم القدير سيد رجب، وتدور أحداثه حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني و S Productions ، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي، من تأليف وإخراج شادي فؤاد.
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