فيلم حبيب في المسابقة الرسمية بمهرجان السينما الإفريقية بتولوز- فرنسا

يشارك الفيلم القصير حبيب في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية بـ فرنسا في الفترة ما بين23 وحتى 30 أغسطس وكان الفيلم قد حظى بعرض عالمي أول في أيام قرطاج السينمائية، كما نافس في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.





ويعتبر الفيلم هو أول أعمال القصيرة للنجم القدير سيد رجب، وتدور أحداثه حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.



