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فن

فيلم هذه ليلتي ينطلق في مهرجان السينما الأفريقية بتولوز - فرنسا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:34 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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شروق ابراهيم - محمد نحلة
يستكمل الفيلم القصير هذه ليلتي جولته في المهرجانات السينمائية الدولية بعد فوزه بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا حيث ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية  بـ تولوز في الفترة ما بين 23 وحتى 30 أغسطس ، كما يشارك في مهرجان السينما الإفريقية - الآسيوية واللاتينية، وذلك بعدما حظى العام الماضي بعرضه العالم الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

 

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، وقد حصل الفيلم على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.


ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production.
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