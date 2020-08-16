أهل مكة أدرى بشعابها.. خبراء يردون على رغبة ميدو في تولي رئاسة لجنة الحكام

أثارت رغبة أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق فى تولى مهام رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر لغطا داخل الوسط التحكيمي.





البعض من خبراء التحكيم رحب بالفكرة وطالب بمنحه الفرصة استنادا إلى إمكانية امتلاكه عصا سحرية وضخ أفكار جديدة من شأنها المساهمة فى النهوض بمستوى المنظومة التحكيمية.





فيما سادت حالة من الرفض والتحفظ لدى آخرون بداعي أن أهل مكة أدرى بشعابها ولا يمكن أن يتولى شؤون التحكيم أفراد من خارج المنظومة التحكيمية.





فى البداية علق عصام عبدالفتاح مسؤل التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على رغبة أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق فى تولى رئاسة لجنة الحكام وقال: "يا ريت تتحقق ليه هذه الأمنية يمكن يعمل شيء جديد وتطوير فى منظومة التحكيم".





وأضاف: "وماله يأخذ الفرصة الشهر يمكن يكون عنده شيء ممكن يحققه وقضاة الملاعب يستفيدون من خبرات كوادر شابة مثل ميدو فى المجال التحكيمي".

وتابع: "أنا موافق على رغبة ميدو في الحصول على شهر لرئاسة لجنة الحكام يمكن يكون عنده حل سحرى لكل الأزمات التى تمر بها المنظومة التحكيمية.





فيما رفض وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق طلب احمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق تولى مهام رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر وقال: "لن يستطيع أن يدير التحكيم الإ أهل التحكيم كما فى عالم التدريب الأمر يتعلق بأمور فنية وتكتيكية لا يستوعبها إلا أهل التدريب".





واستطرد: "هكذا عالم التحكيم الأمر لا يتعلق بتعيينات حكام فقط الأمر يتعلق بكيفية أداء الحكم، وقد يكون الأمر لدينا فيه بعض القصور فى إعداد الحكم، ولكن لن يتم الإعداد الأمثل للحكم إلا عن طريق المتخصصين فى التحكيم".





وتابع: "حين نجد بعض الآراء التى تجد فى نفسها القدرة على إدارة التحكيم فلها العذر لأنها لا تجد الأفضل والأحسن ولن يقوم بذلك إلا أهل التحكيم المتخصصين".





من جانبه كشف ياسر عبدالرؤوف الخبير التحكيمي أن أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق لم يأتي بجديد فى التصور الخاص بمهام رئيس لجنة الحكام وقال: " ميدو مجابش جديد فى حديثه عن الحكام وبالفعل طلب عبر الفضائيات أن يتولى رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر فقط ويضع تصورا خاصة بالمنظومة التحكيمية".





وأضاف: "ردى على ميدو كان بأن أى رئيس لجنة حكام يتقدم بتصور خاص بالحكام عقب تعيينه إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة ويتعين عليه فى حال عدم الاستجابة إلى مطالبه والتصور الخاص بأفكاره الرحيل".





ولفت عبدالرؤوف إلى أن رئيس لجنة الحكام يطرح التصور وآلية التنفيذ ليست بين يديه وإنما فى حوزة بقية اللجان مثل العقوبات المختصة بها لجنة المسابقات وغيرها من اللجان والإدارات داخل الجبلاية.





شدد على أنه أوضح لميدو أن ما تحدث به وطرحه من أفكار خاصة بالشأن التحكيمي تقدمت به لجان الحكام التى تعاقبت على تولى المهمة ولا يوجد شيء جديد.