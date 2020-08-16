AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أهل مكة أدرى بشعابها.. خبراء يردون على رغبة ميدو في تولي رئاسة لجنة الحكام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:44 م
ميدو
ميدو
Advertisements
يسري غازي
أثارت رغبة أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق فى تولى مهام رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر لغطا داخل الوسط التحكيمي.

البعض من خبراء التحكيم رحب بالفكرة وطالب بمنحه الفرصة استنادا إلى إمكانية امتلاكه عصا سحرية وضخ أفكار جديدة من شأنها المساهمة فى النهوض بمستوى المنظومة التحكيمية.

فيما سادت حالة من الرفض والتحفظ لدى آخرون بداعي أن أهل مكة أدرى بشعابها ولا يمكن أن يتولى شؤون التحكيم أفراد من خارج المنظومة التحكيمية.

فى البداية علق عصام عبدالفتاح مسؤل التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على رغبة أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق فى تولى رئاسة لجنة الحكام وقال: "يا ريت تتحقق ليه هذه الأمنية يمكن يعمل شيء جديد وتطوير فى منظومة التحكيم".

وأضاف: "وماله يأخذ الفرصة الشهر يمكن يكون عنده شيء ممكن يحققه وقضاة الملاعب يستفيدون من خبرات كوادر شابة مثل ميدو فى المجال التحكيمي".

وتابع: "أنا موافق على رغبة ميدو في الحصول على شهر لرئاسة لجنة الحكام يمكن يكون عنده حل سحرى لكل الأزمات التى تمر بها المنظومة التحكيمية.

فيما رفض وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق طلب احمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق تولى مهام رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر وقال: "لن يستطيع أن يدير التحكيم الإ أهل التحكيم كما فى عالم التدريب الأمر يتعلق بأمور فنية وتكتيكية لا يستوعبها إلا أهل التدريب".

واستطرد: "هكذا عالم التحكيم الأمر لا يتعلق بتعيينات حكام فقط الأمر يتعلق بكيفية أداء الحكم، وقد يكون الأمر لدينا فيه بعض القصور فى إعداد الحكم، ولكن لن يتم الإعداد الأمثل للحكم إلا عن طريق المتخصصين فى التحكيم".

وتابع: "حين نجد بعض الآراء التى تجد فى نفسها القدرة على إدارة التحكيم فلها العذر لأنها لا تجد الأفضل والأحسن ولن يقوم بذلك إلا أهل التحكيم المتخصصين".

من جانبه كشف ياسر عبدالرؤوف الخبير التحكيمي أن أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق لم يأتي بجديد فى التصور الخاص بمهام رئيس لجنة الحكام وقال: " ميدو مجابش جديد فى حديثه عن الحكام وبالفعل طلب عبر الفضائيات أن يتولى رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر فقط ويضع تصورا خاصة بالمنظومة التحكيمية".

وأضاف: "ردى على ميدو كان بأن أى رئيس لجنة حكام يتقدم بتصور خاص بالحكام عقب تعيينه إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة ويتعين عليه فى حال عدم الاستجابة إلى مطالبه والتصور الخاص بأفكاره الرحيل".

ولفت عبدالرؤوف إلى أن رئيس لجنة الحكام يطرح التصور وآلية التنفيذ ليست بين يديه وإنما فى حوزة بقية اللجان مثل العقوبات المختصة بها لجنة المسابقات وغيرها من اللجان والإدارات داخل الجبلاية.

شدد على أنه أوضح لميدو أن ما تحدث به وطرحه من أفكار خاصة بالشأن التحكيمي تقدمت به لجان الحكام التى تعاقبت على تولى المهمة ولا يوجد شيء جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أجل قضاة الملاعب.. خبراء يضعون خارطة طريق لإنشاء رابطة الحكام لمواجهة الكوارث

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

لن يُهانوا بعد الآن.. ميدو: أتمنى رئاسة لجنة الحكام في مصر

يمكن عنده حل سحري.. عصام عبدالفتاح: أوافق على تولي ميدو رئاسة لجنة الحكام

عن رغبة ميدو ترأس لجنة الحكام لمدة شهر.. وليد شعبان: طلبك مرفوض

ياسر عبدالرؤوف عن مطالبة ميدو بتولي رئاسة لجنة الحكام: لم يأت بجديد

ترشيحاتنا

مسرح مفتوح على السماء.. شاهد جزيرة أفريقية سكانها يعيشون فوق الجبال

وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي عن عمر يناهز 72 عاما

في ذكرى رحيل علوية جميل .. اعتزلت الفن والحياة العامة بعد النكسة

كله بتمنه.. الرئيس السيسي: مش هنغلي غير لما كل حاجة تكون جديدة في السكة الحديد| فيديو

متقوليش متغليش.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للمواطن بشأن تطوير منظومة الطرق

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

AdvertisementS

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

رسميا .. كيفين دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

لأول مرة.. شوبير يعلن القيمة المالية لعقد نجله مع الأهلي

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

شوبير: توابع زلزال انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز لا تزال تلقي بظلالها على غرفة ملابس فريق الأهلي

جماهير برشلونة تؤيد مرتضى منصور بعد هجومه العنيف على تير شتيجن.. شاهد

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

تداعيات فضيحة لشبونة.. برشلونة يطيح بـ 17 لاعبا في الميركاتو الصيفي

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

مانشستر سيتي يستغل فضيحة برشلونة لضم ميسي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16- 8- 2020 والقنوات الناقلة

فرحتنى.. أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عن رأيه فى المباريات الأخيرة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ كارثة بيئية.. انشطار السفينة اليابانية يهدد اقتصاد موريشيوس

وداعًا للكسل .. تناول هذا النوع من المكملات فورا

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات يابانية جديدة في مصر .. صور