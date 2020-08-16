الصحف الأوروبية تسلط الضوء على المفاجآت التي قلبت موازين كرة القدم

بمفاجأة أمس، التي أسفرت عن إقصاء السيتي على يد ليون، تكتمل مقاعد دور نصف النهائي، من دوري أبطال أوروبا، بمواجهة ليون "فرنسا" ضد بايرن ميونخ " ألمانيا "، وعلى الجانب الآخر يواجه لايبزج " ألمانيا " باريس سان جيرمان "فرنسا".





ويقدم موقع "صدى البلد" عرض أبرز ما جاء في الصحف والمواقع العالمية بعد انتهاء هذا الدور، وكيف أسفرت نتائجه في قلب موازين كرة القدم.





ليون يحقق المفاجأة على ويصعد السيتي





استطاع نادي ليوم الفرنسي أمس في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء المرشح الأقوى للبطولة، مانشيستر سيتي، بعد الفوز بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد، ليقابل البايرن في نصف النهائي.





ولم يكن خروج السيتي هي المفاجأة الوحيدة، فلقد استطاع ليون إقصاء اليوڤينتوس، كما أخرج لابيزج الألماني، فريق أتلتيكو مدريد.





جول: امبابي يسخر من منتقدي الدوري الفرنسي





سخر النجم الفرنسي، كيليان مبابي من كل من انتقد مستوى الدوري الفرنسي ووصفوه بـ "Farmers leauge" ، بعد صعود ليون أمس، وأقصى السيتي، كما أشاد النجم الفرنسي، بالمجهود الرائع الذي قدمه الفريق المنافس .





ويواجه باريس سان جيرمان، لايبزح الألماني في دور نصف النهائي، كما يواجه ليون الزعيم البافاري بايرن ميونج من نفس الدور.





‏السيتي جاهز للظفر بميسي وينتظر قرار اللاعب





في ظل خروج برشلونة من دوري الأبطال، وتوتر العلاقات بين إدارة برشلونة وميسي، يراقب مانشيستر سيتي، ما سينتجه هذا الخلاف بعد خروج الفريق من الأبطال.





ويستعد السيتي إلى تقدم أي عرض مالي للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث إن البند الكامل لشراء ميسي هو 635 مليون يورو.





‏Mundo Depotivo: دي بروين غاضب من الخروج





على خطى النجم الأرجنتيني ميسي، يشعر لاعب البلجيكي كيفين دي بروين بالغضب، بعد الخروج المتكرر كل عام من دوري الأبطال.





وصرح اللاعب بعد اللقاء، للصحف عن أنه يريد أن يحصل على تفسير للخروج المتكرر كل عام للفريق في نفس الدور، وسط الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق الإنجليزي في كل موسم.