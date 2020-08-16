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أخبار البلد

السيسي: الدولة لا تدخر جهدا في مجال تحسين شبكات الطرق للتيسير على المواطنين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة لا تدخر جهدا من أجل التيسير على حركة المواطنين من خلال بناء وتحسين شبكات الطرق بين مختلف المحافظات. 

وقال السيسي، في مداخلة تعليقا على كلمة وزير النقل كامل الوزير خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، "إن الهدف من عمل محاور تبدأ من بنها حتى جمصة سهولة التنقل عبر المحافظات"، مشيرا إلى أنه فيما يخص محور بنها المنصورة، فكان هدفه ليس فقط التسهيل على المواطنين أثناء التحرك على الطرق وإنما لتوفير إمكانات لفرص للتجارة وتيسير نقل الحاصلات الزراعية من داخل المحافظات حتى الموانئ، أو لداخل القاهرة ومناطق أخرى، على محاور مريحة، لتصل بشكل جيد ولا تتعرض للتلف". 

وتابع قائلا "إن وجود تعديات على حرم الترع أو المصارف جعلنا نلجأ إلى عمل محور آخر في المياه بدلا من عمل كوبري كان سيتكلف ربع تكلفة المحور الحالي".. مشيرا إلى أننا نفكر فى عمل محور المحمودية البحيرة، فى حين أن حجم التعدي على حرم باقي ترعة المحمودية 5500 تعد.


وأوضح الرئيس السيسي، أنه ليس ضد من يبني ويعمر، ولكن يجب أن يتم البناء بشكل مخطط وغير مخالف للقانون ولا يسبب مشاكل، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع تنفيذ كل مشاريعها بنفس هذه الطريقة المكلفة التي اتبعناها في حل هذا المشروع.. لأن الأمر سيتكلف مبالغ باهظة جدا. 

وقال مخاطبا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إننا نضطر إلى إعادة تأهيل جميع الطرق والمحاور المجاورة للمشاريع التي نقوم بإنشائها حتى لو التكلفة غير مخططة حتى تسهل على المواطنين تنقلاتهم والحفاظ عليها من التعديات.
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