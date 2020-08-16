بدء امتحانات الدراسات العليا بطفولة مطروح

بدأت اليوم الأحد امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح ، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتابع الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، انتظام الامتحانات بالكلية بالإضافة الى متابعة امتحانات الدراسات العليا بكليات بكليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، الطب البيطري، السياحة والفنادق، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.









ووجه الدكتور مصطفى النجار بضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها لينتهى من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.



