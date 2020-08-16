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تعليم

بدء امتحانات الدراسات العليا بطفولة مطروح

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:47 م
امتحانات الدراسات
امتحانات الدراسات العليا
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ايمن محمود
بدأت اليوم الأحد امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، انتظام الامتحانات بالكلية بالإضافة الى متابعة امتحانات الدراسات العليا بكليات بكليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، الطب البيطري، السياحة والفنادق، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.


ووجه الدكتور مصطفى النجار بضرورة  انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها لينتهى من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا بالجامعة بدأت يوم الاثنين الموافق العاشر من أغسطس الجاري، وتستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل.
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