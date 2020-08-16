النقل الدولي للبضائع .. خطة البرلمان توافق على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية في جنيف

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد على انضمام مصر الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975 والاعلان بشأن التحفظ على القرارات على الفقرات من من2 الى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.





وتهدف الاتفاقية الى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية في هذا المجال ويكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الادارات الجمركية، وذلك لانه يقلل من الاشتراطات الوطنية لإجراءت المرور والعبور.



