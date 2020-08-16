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برلمان

النقل الدولي للبضائع .. خطة البرلمان توافق على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية في جنيف

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد على انضمام مصر الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975 والاعلان بشأن التحفظ على القرارات على الفقرات من من2 الى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية الى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية في هذا المجال ويكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الادارات الجمركية، وذلك لانه يقلل من الاشتراطات الوطنية لإجراءت المرور والعبور.

وتسعى الاتفاقية ايضا الى ضمان مرور البضائع بادنى حد من التدخل في طريقها بالتوازي مع تقديم اقصى الضمانات الى الادارات الجمركية
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