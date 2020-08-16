الانتهاء من 94٪ من إنشاءات صوامع الغلال بسعة تخزينية 90 ألف طن بالحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، تزامنًا مع تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





أكد المحافظ أن الدولة تولي إهتمامًا بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير التسهيلات مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حرصًا من الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية.





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وأوضح محافظ الشرقية أنه جارى إستكمال أعمال الإنشاءات فى صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدانا بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 الآف طن لكل خلية بإجمالي 90 ألف طن بتكلفة حوالي 250 مليون جنيهًا، تنفيذ شركة المقاولون العرب للإنشاءات البحرية، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية، والعديد من المراكز والمدن المجاورة.





وأكد المحافظ على تقديم سُبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لإستكماله ودخوله الخدمة وفقًا للجدول الزمني المحدد لإنهائه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.





من جانبه أوضح المهندس سامى معجل ، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه جارى العمل بالتشطيبات النهائية الخاصة بالمبانى الإدارية ووضع الطوب الوردى على سور الصوامع، كما أنه جارى وضع بلاطات الموقع العام، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية إستعدادًا لإطلاق التيار الكهربائى لبدء تجربة التشغيل التجريبى للصوامع.