كوادر طبية من أساتذة مصريين تصل جامعة بيروت لدعم الشعب اللبناني

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إ نه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كامل الدعم للشعب اللبناني الشقيق.





وأرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفدا طبيا مكونا من واحد وعشرين من بين أساتذة الجامعات المصرية المختلفة وجامعة الأزهر برئاسة رئيس جامعة طنطا في تخصصات الجراحة العامة وجراحات العظام والتجميل والحروق والمسالك البولية والأطفال وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة بالإضافة الى أساتذة بتخصص الطب النفسي، وذلك لتقديم الدعم الطبي للأشقاء في لبنان من خلال المركز الصحي التابع لجامعة بيروت العربية.







