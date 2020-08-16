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تعليم

كوادر طبية من أساتذة مصريين تصل جامعة بيروت لدعم الشعب اللبناني

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:29 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار زوير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كامل الدعم للشعب اللبناني الشقيق.

وأرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفدا طبيا مكونا من واحد وعشرين من بين أساتذة الجامعات المصرية المختلفة وجامعة الأزهر برئاسة رئيس جامعة طنطا في تخصصات الجراحة العامة وجراحات العظام والتجميل والحروق والمسالك البولية والأطفال وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة  بالإضافة الى أساتذة بتخصص الطب النفسي، وذلك لتقديم الدعم الطبي للأشقاء في لبنان من خلال المركز الصحي التابع لجامعة بيروت العربية.


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كما قامت الوزارة بتوفير  كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات  والمحاليل الطبية  يتم نقلها على طائرة عسكرية للمركز الصحي التابع للجامعة العربية ببيروت.

وأكد الوزير أن دعم الأشقاء في لبنان هوه جزء من قيام الدولة المصرية بواجبها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وانه يتم التنسيق مع  رئيس الجامعة العربية ببيروت والسلطات الصحية اللبنانية لدراسة توفير كوادر بشرية بشكل دوري بناء على احتياج المركز الصحي التابع للجامعة ببيروت.
كوادر طبية من أساتذة مصريين تصل جامعة بيروت لدعم الشعب اللبناني
كوادر طبية من أساتذة مصريين تصل جامعة بيروت لدعم الشعب اللبناني
كوادر طبية من أساتذة مصريين تصل جامعة بيروت لدعم الشعب اللبناني
كوادر طبية من أساتذة مصريين تصل جامعة بيروت لدعم الشعب اللبناني
كوادر طبية من أساتذة مصريين تصل جامعة بيروت لدعم الشعب اللبناني
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