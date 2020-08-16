تعرف على قيمة عقد عبدالله السعيد ورمضان صبحي مع بيراميدز

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي بيراميدز قرر رفع عقد عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق.









وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "إدارة بيراميدز قررت رفع عرض السعيد بعد انضمام رمضان صبحي، خاصة أنه يمتلك بندا في عقده يمنحه الراتب الأعلي في الموسم".









وأضاف:" رمضان صبحي يحصل على 33.5 مليون جنيه في الموسم، وسيتم رفع عقد عبدالله السعيد أو يتساوى مع رمضان صبحي ، بيراميدز سيتعاقد مع صبحي بـ100 مليون في 3 سنوات، وبالتالي لن تكون هناك أزمة للنادي في رفع عقد عبدالله السعيد".









وأكمل:" صفقة رمضان صبحي، لن تكون الأخيرة لنادي بيراميدز من الأهلي أو الزمالك".









وأتم:" هناك لاعب أيضا من الزمالك مطلوب في نادي بيراميدز".