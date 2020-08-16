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رياضة

تعرف على قيمة عقد عبدالله السعيد ورمضان صبحي مع بيراميدز

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:35 م
رمضان صبحي وعبدالله
رمضان صبحي وعبدالله السعيد
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عبدالله هشام
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي بيراميدز قرر رفع عقد عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق.


وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "إدارة بيراميدز قررت رفع عرض السعيد بعد انضمام رمضان صبحي، خاصة أنه يمتلك بندا في عقده يمنحه الراتب الأعلي في الموسم".


وأضاف:" رمضان صبحي يحصل على 33.5 مليون جنيه في الموسم، وسيتم رفع عقد عبدالله السعيد أو يتساوى مع رمضان صبحي ،  بيراميدز سيتعاقد مع صبحي بـ100 مليون في 3 سنوات، وبالتالي لن تكون هناك أزمة للنادي في رفع عقد عبدالله السعيد".


وأكمل:" صفقة رمضان صبحي، لن تكون الأخيرة لنادي بيراميدز من الأهلي أو الزمالك".


وأتم:" هناك لاعب أيضا من الزمالك مطلوب في نادي بيراميدز".
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