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أخبار العالم

المنتدى الاقتصادى العالمى يحتفى بتجربة سلطنة عُمان فى تطوير العمليات اللوجيستية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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ميس رضا
عرض المنتدى الاقتصادي العالمي فى موقعه الإلكترونى أمس، مبادرة سلطنة عُمان في تجربة التقنيات الحديثة المستخدمة في العمليات اللوجيستية، والتي يضطلع بها مركز عُمان للوجيستيات في مجموعة "أسياد" العُمانية، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى توفير التقنيات الحديثة لتسهيل التجارة في السلطنة ورقمنة القطاع اللوجيستي ليتواكب مع التطورات التكنولوجية في العالم، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040 بالسلطنة، التي تشكل محورًا رئيسيًا للتغيير في المُمارسات اللوجيستية وتبني وتسهيل استخدام التقنيات المبتكرة ذات القيمة العالية.

ويشكل تبني المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرات سلطنة عُمان في استخدامات التكنولوجيا، خطوة لإطلاع دول العالم الأعضاء على تجارب "أسياد" - المجموعة العمانية العالمية للوجستيات - التقنية التي نجحت في تجربتها في القطاع اللوجيستي، كما يُعد تقديم المنتدى لمبادرة السلطنة خطوة متقدمة تعكس الدور الذي يضطلع به مركز عُمان للوجيستيات بأسياد في تطوير التقنيات الحديثة في القطاع اللوجيستي.

وتضمن التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمنتدى، تجارب استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" في السلطنة، في 4 مجالات لوجيستية مختلفة وهي: تجربة الكشف عن البنية الفوقية للموانئ، وتجربة فحص الأعماق في الموانئ، وتجربة توصيل الطرود، وتجربة استخدام "الدرونز" في عمليات جرد المخازن.

وأشار التقرير إلى أهمية التحول الرقمي في العمليات اللوجيستية وتسهيل التجارة العالمية عبر استخدام أحدث التقنيات، كما تطرق إلى التحديات التي تواجهها بعض الدول في تطبيق التقنيات لخدمة التجارة، كالتحديات القانونية والتشريعية وسبل تجاوزها، حيث يرعى المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة (Trade tech) المعنية بتحفيز دول العالم الأعضاء لاستخدام التكنولوجيا لتسهيل التجارة العالمية.

وأوضح التقرير أيضًا أن تكلفة التجارة البينية بين الدول انخفضت بنسبة 15% بين الأعوام 1996- 2014 بفضل استخدام التقنيات الحديثة.
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