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رئيس هيئة الاستثمار: اتصالات مصر تضخ استثمارات جديدة بقيمة 4.5 مليار جنيه.. دعم المستثمرين للتوسع في السوق المصرية.. وتذليل أي تحديات تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروع

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
  • رئيس هيئة الاستثمار: 
  • "اتصالات مصر" تضخ استثمارات جديدة بقيمة 4.5 مليار جنيه
  • دعم المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في السوق المصرية 
  • تذليل أي تحديات تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مصر
  • اتصالات مصر: 
  • دعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي


التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، لبحث توسعات الشركة المستقبلية في السوق المصرية.


وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، تقديم أوجه الدعم اللازم لاستثمارات الشركة القائمة وخططها المستقبلية، وتكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على متابعة استثمارات كبرى الشركات المستثمرة فى مصر وتذليل أي تحديات تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مصر.


وقال عبد الوهاب إنه يجرى العمل بشكل مستمر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في السوق المصرية بما يتيحه الاستثمار في مصر من مزايا عدة، جعلته موضع إشادة من المؤسسات الدولية المعنية. 


وخلال اللقاء، أعلن المهندس حازم متولي اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه خلال العام الحالى، وذلك بهدف الاستمرار في تطوير الشبكات وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توسيع أنشطة الشركة في قطاع نقل البيانات، بجانب دعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.


وأوضح أن الشركة تستثمر فى مصر منذ عام 2007، ويصل إجمالى استثماراتها فى السوق المصرية منذ بدء عملياتها إلى 50 مليار جنيه، مشيدًا بمناخ الاستثمار فى مصر، وهو ما شجع الشركة على زيادة رأس مالها بما يقارب 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.


كما أشاد ممثل الشركة بتجربة حضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، مشيرا إلى أنهم من أوائل الشركات التى قامت بتطبيقها، والتى تتيح المزيد من المرونة والسهولة فى ظل الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمنع الاختلاط والتجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأكد تطلع الشركة إلى المزيد من التعاون مع الهيئة، خاصة فى ظل رئاسة المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات، لمجلس الأعمال المصرى الإماراتي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية والترويج للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم فعاليات بمشاركة الجانبين المصرى والإماراتي.
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