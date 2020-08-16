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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس الحار على البلاد غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا الاثنين، طقس حار رطب نهاراً على القاهرة والوجه البحري معتدل ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون حالة الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيا صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

ويكون درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25 وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.
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