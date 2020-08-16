الأرصاد: استمرار الطقس الحار على البلاد غدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا الاثنين، طقس حار رطب نهاراً على القاهرة والوجه البحري معتدل ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون حالة الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيا صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويبقى الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.



