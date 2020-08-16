مدرب مصر المقاصة: أغلقنا صفحة مباراة الزمالك.. ونركز في مواجهة الجونة لتحقيق الفوز

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، لكن التوفيق كان حليف الفريق الأبيض.





وقال حمد في تصريحات له عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الشوط الأول لم يكن هناك فرص للزمالك، وكان من الوارد أن يسجل المقاصة أهداف".





وأضاف:" في الشوط الثاني قدم الفريقين مباراة جيدة أيضا، ولكن مع نزول حسام أشرف ساهم في زيادة الضغط وصناعة عدة فرص للزمالك، حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز".





وتابع:" نحاول العمل بهدوء وعدم وضع ضغوط نفسية، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، أمام الجونة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث".





وأكمل:" المراكز الأخيرة في الجدول ستشهد صراعاً بين عدة فرق، وفي حالة فوز أي فريق فإنه سيصعد عدة مراكز".





وأكد حمد أن هناك عدة غيابات، وقال: "نفقد باولن فوافي وعمرو مرعي وأحمد محسن وحسني فتحي وميدو جابر، وهؤلاء لاعبين مؤثرين للغاية، لكن معتادين في العمل مع إيهاب جلال على أن يكون كل العناصر في مستوى واحد وجاهزين للمباريات".