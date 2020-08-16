AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتهمه بالخيانة وطالب بإعدامه.. ترامب يدرس العفو عن مسرب معلومات وكالة الأمن الأمريكية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:15 م
ترامب
ترامب
Advertisements
على صالح
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفكر "بقوة" في العفو عن إدوارد سنودن - الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الذي سرب معلومات سرية للغاية من وكالة الأمن القومي.


وفي أقوى مؤشر حتى الآن على أن الشاب البالغ من العمر 37 عامًا قد يعود إلى وطنه من المنفى في روسيا، أكد ترامب في مؤتمر صحفي عقد في ملعب بيدمينستر للجولف أنه يدرس مصير سنودن.


وقال: "سألقي نظرة على موقفه جيدا".


وأثارت اكتشافات سنودن جدلًا حول تنصت الحكومة، حيث أشاد به البعض على أنه بطل والبعض الآخر وصفه بالخائن.


وقال ترامب إنه "ليس على دراية بموقف سنودن"، لكن "الناس من اليسار واليمين منقسمون بشأن المقاول السابق".


وأضاف: "يبدو أنه قرار يثير الانقسام".


وفي عام 2013، شارك سنودن آلاف الوثائق السرية مع الصحفيين، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى اتهامه بتهمتين بانتهاك قانون التجسس لعام 1917 وسرقة ممتلكات حكومية.


وعمل المُبلغ عن المخالفات الذي يتخذ من هاواي مقرًا له لدى وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي لعدة سنوات، ويقول إنه خلص إلى أن كلا الوكالتين "اخترقتا الدستور" من خلال مراقبة حكومية واسعة النطاق، ما يعرض حرية الجميع للخطر ويجبر يده على تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.


وأثار قرار سنودن الإعلان عن المعلومات نقاشًا عالميًا حول المراقبة الحكومية، وضعته وكالات الاستخبارات في محاولة متصورة لتجنب حدوث هجوم مماثل لـ 11 سبتمبر من الحدوث مرة أخرى.


ويعيش سنودن في المنفى في روسيا منذ أن سرب الوثائق.


ومع ذلك، في العام الماضي، قال سنودن إن "هدفه النهائي" كان في الواقع العودة إلى وطنه الولايات المتحدة.


وعلى الرغم من أنه قال إن أي عودة من هذا القبيل ستعتمد على أن تعرضه الحكومة الأمريكية على محاكمة عادلة، وهو أمر يقول إن المسؤولين "رفضوا ضمانه".


واستدرك قائلا: "ولكن إذا كنت سأقضي بقية حياتي في السجن، فإن المطلب الأساسي الوحيد الذي يتعين علينا الموافقة عليه هو أنني على الأقل سأحصل على محاكمة عادلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنقاذ التماثيل من المظاهرات الأمريكية

كبير موظفي البيت الابيض يتوعد مسربي تقرير مؤامرة طالبان وروسيا بـ"السجن"

وصفه بالخائن والآن قد يعفو عنه.. ترامب يغير موقفه من العميل «سنودن»

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 959 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-8-2020

كومان يقترب من خلافة كيكي سيتين في برشلونة

وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي عن عمر يناهز 72 عاما

وداعًا للكسل .. تناول هذا النوع من المكملات فورا

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

شوبير: توابع زلزال انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز لا تزال تلقي بظلالها على غرفة ملابس فريق الأهلي

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. دينا الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل على الموتوسيكل

طريقة عمل شيش طاووق فراخ

فوائد الكركم .. مزايا خارقة للبشرة والعظام والتخسيس