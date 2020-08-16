اتهمه بالخيانة وطالب بإعدامه.. ترامب يدرس العفو عن مسرب معلومات وكالة الأمن الأمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفكر "بقوة" في العفو عن إدوارد سنودن - الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الذي سرب معلومات سرية للغاية من وكالة الأمن القومي.









وفي أقوى مؤشر حتى الآن على أن الشاب البالغ من العمر 37 عامًا قد يعود إلى وطنه من المنفى في روسيا، أكد ترامب في مؤتمر صحفي عقد في ملعب بيدمينستر للجولف أنه يدرس مصير سنودن.









وقال: "سألقي نظرة على موقفه جيدا".









وأثارت اكتشافات سنودن جدلًا حول تنصت الحكومة، حيث أشاد به البعض على أنه بطل والبعض الآخر وصفه بالخائن.









وقال ترامب إنه "ليس على دراية بموقف سنودن"، لكن "الناس من اليسار واليمين منقسمون بشأن المقاول السابق".









وأضاف: "يبدو أنه قرار يثير الانقسام".







