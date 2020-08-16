اتهمه بالخيانة وطالب بإعدامه.. ترامب يدرس العفو عن مسرب معلومات وكالة الأمن الأمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفكر "بقوة" في العفو عن إدوارد سنودن - الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الذي سرب معلومات سرية للغاية من وكالة الأمن القومي.
وفي أقوى مؤشر حتى الآن على أن الشاب البالغ من العمر 37 عامًا قد يعود إلى وطنه من المنفى في روسيا، أكد ترامب في مؤتمر صحفي عقد في ملعب بيدمينستر للجولف أنه يدرس مصير سنودن.
وقال: "سألقي نظرة على موقفه جيدا".
وأثارت اكتشافات سنودن جدلًا حول تنصت الحكومة، حيث أشاد به البعض على أنه بطل والبعض الآخر وصفه بالخائن.
وقال ترامب إنه "ليس على دراية بموقف سنودن"، لكن "الناس من اليسار واليمين منقسمون بشأن المقاول السابق".
وأضاف: "يبدو أنه قرار يثير الانقسام".
وفي عام 2013، شارك سنودن آلاف الوثائق السرية مع الصحفيين، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى اتهامه بتهمتين بانتهاك قانون التجسس لعام 1917 وسرقة ممتلكات حكومية.
وعمل المُبلغ عن المخالفات الذي يتخذ من هاواي مقرًا له لدى وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي لعدة سنوات، ويقول إنه خلص إلى أن كلا الوكالتين "اخترقتا الدستور" من خلال مراقبة حكومية واسعة النطاق، ما يعرض حرية الجميع للخطر ويجبر يده على تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.
وأثار قرار سنودن الإعلان عن المعلومات نقاشًا عالميًا حول المراقبة الحكومية، وضعته وكالات الاستخبارات في محاولة متصورة لتجنب حدوث هجوم مماثل لـ 11 سبتمبر من الحدوث مرة أخرى.
ويعيش سنودن في المنفى في روسيا منذ أن سرب الوثائق.
ومع ذلك، في العام الماضي، قال سنودن إن "هدفه النهائي" كان في الواقع العودة إلى وطنه الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أنه قال إن أي عودة من هذا القبيل ستعتمد على أن تعرضه الحكومة الأمريكية على محاكمة عادلة، وهو أمر يقول إن المسؤولين "رفضوا ضمانه".
واستدرك قائلا: "ولكن إذا كنت سأقضي بقية حياتي في السجن، فإن المطلب الأساسي الوحيد الذي يتعين علينا الموافقة عليه هو أنني على الأقل سأحصل على محاكمة عادلة".