AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

لجنة الموسيقى والبالية تناقش الفن في الفصل الدراسي بالأعلى للثقافة.. الأربعاء

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ أمسية ثقافية بعنوان: "إضاءة على تجربة مشروع الفن في الفصل الدراسي"، والذي تم تنفيذه تحت إشراف مكتبة الإسكندرية وتحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وذلك في تمام السادسة مساء الأربعاء الموافق ١٩ أغسطس الحالي.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس برئاسة الدكتورة رشا طموم مقررة اللجنة؛ حول "الموسيقى والفنون الحركية في استراتيجية تطوير التعليم المصري الأساسي"؛ وتتضمن إضاءة على التجارب الناجحة في تعليم الفنون الموسيقية والحركية في المدارس. 

بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ بمشاركة كل من: الفنان هشام جبر مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية سابقًا، وطارق سعيد المدير الفنى للمشروع، والدكتور محمد عادل مصطفى المسئول عن النشاط الموسيقي في المشروع، وتدير الأمسية: الدكتورة رشا طموم مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.

وتقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوار مع وزير التربية والتعليم بالمجلس الأعلى للثقافة.. الاثنين

حوار مع وزير التربية والتعليم بالمجلس الأعلى للثقافة.. غدا

شاهد.. لقاء وزير التربية والتعليم بالمجلس ألأعلى للثقافة

ترشيحاتنا

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

مطالبة بمعاقبة الأهلي.. تفاصيل طعن الزمالك على عقوبة محمود كهربا

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

نداء وتحذير من وزارة الصحة للمواطنين بشأن مواجهة كورونا.. شاهد

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

لا صحة لتهجير أسرة بالفيوم بعد دهس أحد أفرادها طفلة بدون قصد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها