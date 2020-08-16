لجنة الموسيقى والبالية تناقش الفن في الفصل الدراسي بالأعلى للثقافة.. الأربعاء

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ أمسية ثقافية بعنوان: "إضاءة على تجربة مشروع الفن في الفصل الدراسي"، والذي تم تنفيذه تحت إشراف مكتبة الإسكندرية وتحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وذلك في تمام السادسة مساء الأربعاء الموافق ١٩ أغسطس الحالي.





وتأتي الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس برئاسة الدكتورة رشا طموم مقررة اللجنة؛ حول "الموسيقى والفنون الحركية في استراتيجية تطوير التعليم المصري الأساسي"؛ وتتضمن إضاءة على التجارب الناجحة في تعليم الفنون الموسيقية والحركية في المدارس.





بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ بمشاركة كل من: الفنان هشام جبر مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية سابقًا، وطارق سعيد المدير الفنى للمشروع، والدكتور محمد عادل مصطفى المسئول عن النشاط الموسيقي في المشروع، وتدير الأمسية: الدكتورة رشا طموم مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.





وتقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.