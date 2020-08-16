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رياضة

الإسماعيلي: اللجنة الخماسية أصرت على لعب مباراة المصري.. وباهر مستمر معنا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:12 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عبدالله هشام
أكد محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أنه تم التوجه لخوض لقاء المصري البورسعيدي، بعد مخاطبات رسمية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة المباراة في موعدها.

وقال "أبو جريشة" في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو: "الأمور بدأت يحدث فيها حلول بشأن عودة اللاعبين الأجانب، كان هناك بعض الأزمات بسبب التأشيرات، نحتاج اللاعبين في المباريات المقبلة".

وأضاف: "صفحة لقاء المصري اغلقت تماما، لدينا علاقات تاريخية مع الفريق البورسعيدي، أرسلنا أكثر من استفسار لاتحاد الكرة، وتم التأكيد على إقامة المباراة في موعدها".

وواصل:" قمنا بتأخير السفر إلى الإسكندرية، حتى صدور بيان من الجبلاية بإقامة المباراة في موعدها، لم نكن نمانع مطلقا في تأجيل المباريات".

وأكمل:" الحالات في الإسماعيلي كانت سلبية، وكنا جاهزين للمباراة، ونتمني الشفاء لجميع لاعبي والجهاز الفني لفريق المصري، ولا نعرف ماذا سيفعل اتحاد الكرة بشأن تلك المباراة".

وحول تجديد عقد فخر الدين بن يوسف، قال:" تحدثنا مع اللاعب للحضور إلى مصر من أجل الجلوس مع الإدارة والتفاوض بشأن البقاء مع الفريق، نتمنى أن يتواجد في صفوف الإسماعيلي، لو أراد التجديد".

وتطرق للحديث عن باهر المحمدي، وقال:" اللاعب بدأ يتدرب معنا، وهو من أهم اللاعبين في الإسماعيلي، وتلقى بعض العروض الرسمية، لكن إدارة النادي تمسكت به في ظل حاجة الفريق لجهوده، متمسكين بكل اللاعبين، ومستغرب من الحديث كثيرا عن موقف باهر وعبدالرحمن مجدي".

وأكد:" مجلس الإدارة متمسك بكل اللاعبين، خاصة أن وضع الإسماعيلي في جدول الدوري لا يليق به، ولدينا مواجهات قوية في البطولة العربية، ونحتاج مساندة قوية من الجماهير والإعلام".
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