بعد انتخابات الشيوخ.. الفلاحين تبحث تعديل هيئة المكتب وضخ دماء جديدة

قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ لبحث إجراء تعديلات بهيئة المكتب، كما سيشهد الاجتماع بعض التغييرات في نقباء الفلاحين بالمحافظات، وأعضاء المكاتب الإدارية بما يواكب الأحدث والتطورات الجديدة بعد انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.





وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات له اليوم الأحد، أن هيئة المكتب التنفيذي استقرت على ضرورة ضخ دماء جديدة داخل النقابة الفترة المقبلة، وتصعيد الشباب إلى مناصب قيادية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعية لتمكين الشباب ومساعدتهم لممارسة العمل الحزبي والنقابي باعتبارهم سواعد البلد وقلبه النابض، لافتًا إلى أن أحد الأمور العاجلة التي سيعمل عليها المجلس، التواصل مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والري، لإقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين.



