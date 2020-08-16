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محافظات

محافظة البحيرة تمنح قروض لشباب بقيمة مليار و586 مليون جنيه لتوفير فرص عمل جديدة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بلغت مليارًا و586 مليون جنيه، منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وذلك لتمويل عدد  16 ألفاً و390 مشروعًا استثماريا متنوعًا تجارى، صناعى، زراعى، خدمى، لافتًا إلى أن ساهمت تلك المشروعات فى توفير 48 ألفًا و416 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة. 

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المشروع  يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى، موضحًا أن يهدف تلك المشروع إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. 

ووجّه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع .

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ "مشروعك"، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية.
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