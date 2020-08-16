AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلبية مسحات لاعبي إنبي قبل مواجهة سموحة.. غدًا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:16 م
فريق إنبي
فريق إنبي
Advertisements
محمد رشاد
أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى سلبية مسحة كورونا التى أجراها جميع لاعبى الفريق البترولى والجهاز الفنى والإدارى مؤخرًا.

واطمأن حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي على جميع عناصر الفريق قبل المباراة التى ستجمعهم بفريق سموحة، والمقرر إقامتها فى الرابعة من عصر غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز .

ويسعى الفريق البترولى خلال مباراة الغد استعادة انتصاراته فى المسابقة عقب الهزيمة من نظيره الأهلى بهدفين دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل إنبى مباراته أمام سموحة وهو محتلًا المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات وهُزم فى 6 لقاءات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنبي يواجه طنطا وديا استعدادا للأهلي في الدوري

إنبي يتعادل مع أسوان 1-1 في سلسلة وديات الفريق استعدادا للأهلي

إلغاء مباراة إنبي والإسماعيلي الودية

عدسة صدى البلد ترصد أعمال التطوير فى أرضية ملعب برج العرب.. فيديو

عودة الدوري| لاعبو الزمالك يتفقدون أرضية ملعب برج العرب بالكمامات.. فيديو

حلمي طولان عقب الهزيمة من الأهلي: سنعمل على تصحيح الأخطاء

ترشيحاتنا

من مصر الجديدة لـ موقف السلام .. مترو عدلي منصور يوفر على سكان شرق القاهرة زحام المواصلات

وداعًا للكسل .. تناول هذا النوع من المكملات فورا

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش من أمام حمام السباحة

أزمة بسبب تكريم عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أسوأ كارثة بيئية.. انشطار السفينة اليابانية يهدد اقتصاد موريشيوس

دولة عربية تجرب اللقاح الروسي الجديد لكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى نوع مكسرات .. فوائد تناول الجوز يوميًا

بملابس جريئة.. دينا الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل على الموتوسيكل

طريقة عمل شيش طاووق فراخ