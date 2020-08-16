سلبية مسحات لاعبي إنبي قبل مواجهة سموحة.. غدًا

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى سلبية مسحة كورونا التى أجراها جميع لاعبى الفريق البترولى والجهاز الفنى والإدارى مؤخرًا.





واطمأن حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي على جميع عناصر الفريق قبل المباراة التى ستجمعهم بفريق سموحة، والمقرر إقامتها فى الرابعة من عصر غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز .





ويسعى الفريق البترولى خلال مباراة الغد استعادة انتصاراته فى المسابقة عقب الهزيمة من نظيره الأهلى بهدفين دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.





ويدخل إنبى مباراته أمام سموحة وهو محتلًا المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات وهُزم فى 6 لقاءات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.