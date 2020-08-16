على السيد: مصر أصبحت دولة عالمية دون مشكلات في منظومة الطرق.. فيديو

قال على السيد ، الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، إنه يجرى تغيير وجه مصر بالكامل بتطوير منظومة الطرق والكبارى.









وأوضح الكاتب الصحفى بجريدة "الأهرام"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن مصر تعانى منذ 50 عاما بحالة من التكدس الشديد فى منظومة الطرق.









وأكد أن مصر أصبحت دولة عالمية وأصبحت حالة الطرق والمرور بها بدون مشكلات، لافتا إلى أن منظومة الطرق حاليا أصبحت تليق باسم مصر، لافتا إلى أن أولى خطوات التنمية هى تطوير منظومة الطرق والكبارى.









وأضاف أن طريق إسكندرية الصحراوى يوجد به على جانبى الطريق مشاريع تنموية.