AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منذ نهاية يوليو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات في السودان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:20 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
Advertisements
وكالات
أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الأحد، أن أمطارا غزيرة هبطت على البلاد أسفرت عن مصرع 63 شخصا منذ نهاية يوليو.


وأوضح الدفاع المدني السوداني في بيان أن 14 ألفا و018 منزلا و119 بناء حكوميا تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا.


وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.


وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.


وأشار آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار، ولفت إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 5 أشخاص إثر وقوع فيضانات شمال غربي تركيا

الصين: مقتل وفقدان 23 شخصا وتضرر 20 مليونا بسبب الفيضانات منذ بداية يوليو

الأمم المتحدة: 50 ألف شخص بالسودان تضرروا من الفيضانات

مصرع 30 شخصا وإصابة 13 جراء السيول والفيضانات بالسودان.. فيديو

السودان يعلن أحدث تعداد لضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات

فيضانات عارمة في باكستان تخلف 58 قتيلا | فيديو

ترشيحاتنا

أردوغان يواصل البلطجة.. وصول طائرة شحن تركية محملة بالمرتزقة المسلحين إلى مصراتة

أزمة بسبب تكريم عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

في لفتة تكريم.. الرئيس السيسي يطلب من عدلي منصور رفع ستار المرحلة الجديدة لمترو الأنفاق

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى نوع مكسرات .. فوائد تناول الجوز يوميًا

بملابس جريئة.. دينا الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل على الموتوسيكل

طريقة عمل شيش طاووق فراخ