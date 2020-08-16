منذ نهاية يوليو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات في السودان

أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الأحد، أن أمطارا غزيرة هبطت على البلاد أسفرت عن مصرع 63 شخصا منذ نهاية يوليو.









وأوضح الدفاع المدني السوداني في بيان أن 14 ألفا و018 منزلا و119 بناء حكوميا تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا.









وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.









وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.









وأشار آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار، ولفت إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.