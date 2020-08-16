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رياضة

الحمام يتواصل لاتفاق مع لاعب مصر المقاصة السابق

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:04 م
احمد حسن
احمد حسن
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عبدالله هشام
فتح نادي الحمام المطروحي خط المفاوضات مع اللاعب أحمد حسن، لاعب نادي طامية الحالي ونادي مصر المقاصة السابق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 


وتواصل نادي الحمام مع اللاعب ورحب اللاعب بالانتقال إلى الفريق بدورى القسم الثاني.


وقال أحمد علاء الدين، وكيل اللاعب: "أحمد تلقى عدة عروض الفترة الماضية، لكنه فضل نادي الحمام المطروحي لمكانته الجماهيرية"، وصرح بأن النادي أنهي معانا كل شيء ويتبقي التوقيع فقط.


وأضاف: "رجوع الدوري هو الذي أخر التوقيع مع اللاعب، وانتقل أحمد حسن من المقاصة لـ نادي طامية الذي يلعب للدرجة الثالثة في الفيوم لمدة موسم واحد سجل فيه ١٢ هدفا وصنع ٨ لزملائه".
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