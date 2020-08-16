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اقتصاد

لماذا اختلف الركود الاقتصادي المصاحب لكورونا عن القطاعات الأخرى؟.. خبراء يجيبون

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:31 م
الركود الاقتصادى
الركود الاقتصادى
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وكالات
نشرت قناة "سي ان بي سي" تقريرا مطولا، حول الركود الاقتصادي المصاحب لوباء فيروس كورونا، كشفت فيه مدى التأثير الحالي، وإلى أي مستوى قد يصل، والذي كشف عنه هذا التقرير:

لا تعكس الاتجاهات الحالية في الأسهم والإسكان والتجزئة الركود المصاحب لوباء فيروس كورونا، لكن هذا ليس ركودًا عاديًا، وهناك بعض الأشياء الأخرى التي ستبرز مثل ما مدى سرعة حدوث ذلك؟ وكيف استجاب صانعو السياسة مع الأمر؟.

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ويعتقد بعض الخبراء الأقتصاديون أن الركود الحقيقي لم يظهر بعد، وسيحدث عندما يتم الشعور بالتداعيات طويلة المدى للوضع الحالي، وتضع حقبة جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 معايير جديدة لما يبدو عليه الانكماش الاقتصادي.

وبشكل ملحوظ، لا تزال البطالة مرتفعة، مع المستوى الحالي 10.2% لا يزال أعلى من أي شيء شهدته الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير، وتعطلت الحياة اليومية إلى درجة غير مسبوقة حيث لا تزال المطاعم محدودة، ويتعين على المتاجر التحكم في حجم الزحام، واختفت الحفلات الموسيقية والمهرجانات كثيرًا من الحياة الصيفية.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% في يوليو و 1.9% أكثر قوة باستثناء السيارات، حيث أظهر المقياس انتعاشًا فعليًا على شكل حرف V منذ انهيار مارس وأبريل؛ كما سبق لمبيعات المنازل القائمة، وبلغت الإنتاجية أعلى مستوى لها في 11 عامًا في الربع الثاني، ويتتبع الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 26.2%، وهو تقدير ارتفع بنسبة 5.7% لاوية خلال الأسبوع الماضي فقط.

يُذكر أن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الذي يعتبر الحكم الرسمي لحالات الركود، قال إن الركود الحالي بدأ في فبراير، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الأول و 32.9% في الربع الثاني.

في الواقع، أقر الكونجرس في غضون أسابيع مشروع قانون لتمويل الإنقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار، وخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى ما يقرب من الصفر، بينما أصدر ما يقرب من عشرة برامج للإقراض والسيولة، ونتيجة لذلك، ربما تكون النهاية الفنية للركود قد مرت بالفعل.

لكن هذا لا يعني أن الظروف ما زالت لن تشعر بأن الأمة عالقة في حالة ركود، مثلما حدث حتى بعد انتهاء الركود الكبير رسميًا في منتصف عام 2009.
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