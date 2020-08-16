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صلاح حليمة: العلاقات بين مصر والسودان تسير فى طريقها الصحيح.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:04 م
صلاح حليمة ، نائب
صلاح حليمة ، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية ،
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شيرين عادل
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية، إن رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك أكد أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للخرطوم أمس السبت تدخل بالعلاقات بين البلدين مرحلة جديدة.

وأوضح نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية، خلال مداخلة عبر برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن العلاقات المصرية السودانية شهدت تفاهما كبيرا منذ ثورة السودان فى عام 2019 ونجاحها فى تشكيل مؤسسات جديدة  بتوجهات سياسية مختلفة.

وأكد السفير صلاح حليمة، ان العلاقات بين مصر والسودان تسير فى طريقها الصحيح ويتم التعاون في جميع المجالات على كل المستويات. 

وأضاف السفير صلاح حليمة، أن العلاقات المصرية السودانية تقوم على الثوابت الجغرافية، التاريخ، والعلاقات الثقافية.
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