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أخبار العالم

بأوامر من وزير الدفاع الإسرائيلي.. عودة التنسيق الأمني مع الفلسطينيين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:10 م
بيني جانتس
بيني جانتس
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قسم الخارجي
أعطى  وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أوامره بعودة التنسيق الأمني مع الفلسطينين، بعد ما انقطعت سبل الحوار بينهما، بعد الإعلان من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن  إمكانية ضم الضفة الغربية.

وسيجري  استئناف التنسيق  الأمني بعدما كان قد توقف إثر إعلان إسرائيل نيتها تنفيذ عملية ضم أراض فلسطينية.

وأضافت تقارير إسرائيلية،  أن الفرصة أصبحت جيدة لعودة التنسيق الأمني بعد الإعلان عن إلغاء الضم في اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل.

ويوم الخميس، أعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.


كما شدد البيان على أنه "نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، وبناء على طلب من الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية".
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