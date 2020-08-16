عيد ميلاد تامر حسني.. صاحب لقب نجم الجيل.. أزمة كادت تنهي زواجه من المغربية بسمة بوسيل.. وقبلة معجبة سببت له الإحراج

عيد ميلاد تامر حسني

- في بداية عام 2006 اُتهم تامر في قضية تزوير للتهرب من أداء الخدمة العسكرية

- المعجبات يسببن أزمات لـ تامر حسني في الحفلات





احتفل اليوم المطرب تامر حسنى بعيد ميلاده، وهو أحد النجوم الذين استطاعوا أن يثبتوا جدارتهم فى عالم الغناء والتمثيل؛ حتى أصبح نجم الجيل فى السينما والطرب.





ولم يتحقق هذا النجاح إلا ببذل مجهود كبير وقدرة على تخطى الأزمات بقوة وهو ما تحلى به تامر حسنى حيث تعرض لعدد من الأزمات فى بداية حياته وحتى الآن.





ونرصد فى التقرير التالى أبرز أزمات المطرب تامر حسنى.





عامل فى بنزينة

عاش تامر حسني فترة صعبة جدا في طفولته عقب انفصال والده عن والدته وهو في السابعة من عمره، وعاش هو ووالدته وشقيقه الأكبر حسام دون مصدر رزق؛ مما اضطره إلى بحثه عن العمل مبكرا، حيث عمل في الكثير من المهن الصعبة منها محطة بنزين، سوبر ماركت، وبيع العطور في الشارع، وكذلك عمل كعامل بناء.





قصة حب فاشلة

أما عن المحطات الصعبة في حياة تامر حسنى فشله فى قصة غرامه الأولى في فترة ما قبل الشهرة، حيث قال في إحدى لقاءاته إنه كان مرتبطًا بإحدى الفتيات، وكانت تمثل له الحلم والأمنية، ولكنها تخلت عنه بعد سنوات من الحب، فقرر أن تكون قصة حبه الفاشلة هدفا ودافعا لتحقيق النجاح.

تزوير

وفي بداية عام 2006 اتهم تامر في قضية تزوير للتهرب من أداء الخدمة العسكرية، والتزوير في شهادة جامعية تابعة لكلية التجارة لجامعة المنصورة، وحكم عليه بالسجن لمدة عام في تلك القضية، ولكن الحكم لم ينفذ، حيث قال تامر عن هذا الموضوع: " لم أكن أعلم شيئا عن تزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية، وما حدث أنني استعنت ببعض المعارف لأسألهم عنها، ولأعرف منهم كيف أحصل عليها، ففعلوا ما فعلوه، وكنت أظن أن الشهادة سليمة لأنني لا أعرف شكل الشهادات المزورة"، ولكن قضى تامر 6 أشهر في السجن العسكري بعد تخفيف العقوبة.





زواج بسمة بوسيل

ومن أكثر الأزمات التي واجهها تامر حسني في حياته، عندما نشر خبر في بعض وسائل الإعلام يؤكد أن زوجته بسمة بوسيل كانت متزوجة من الفنان الأردني يحيى صويص، وتم نشر قسيمة زواجهما، وعلى الفور حدثت مشاكل بين تامر وزوجته وصلت إلى حد الانفصال وقتها.





وتعليقا على هذا الأمر.. كتب تامر حسني - عبر صفحته الرسمية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي- "نجحت في الحصول على إفادة من المحاكم الشرعية السنية بالجمهورية اللبنانية التي تؤكد أن الوثيقة التي تم تداولها في الفترة الأخيرة لزوجتي مزورة وغير حقيقية، وللأسف أن البعض صدقها بسبب بعض الجرائد والمواقع معدومة الضمير التي اتفقت معا على نشر وثيقة زواج مزورة و ملفقة دون التأكد من صحتها والسماح لنفسهم بالخوض في أعراض الناس وحياتهم الشخصية بدون ضمير أو مهنية"، كما قام بعرض إفادة من محكمة لبنانية تنفي صحة ما قيل عن زواجه، وأكد وجود خلافات مع زوجته وإن كانت لم تصل إلى حد الطلاق.





قبلات الفتيات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر المعجبة التى استطاعت الصعود إلى المسرح خلال غناء الفنان تامر حسنى في حفل بمهرجان "هلا فبراير 2016" فى الكويت، حيث قام تامر حسنى بتقبيلها بناءً على رغبتها؛ وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع ولم تكن المرة الاولى فى الكويت حيث قام في عام 2008 تسببت معجبة حاولت احتضان تامر حسني على المسرح في أزمة ومساءلة ثلاث وزراء كويتيين، وتم حينها إلغاء الحفل بعد ساعة وعشر دقائق من بدايته بقرار من الأمن، وذلك بعد احتجاج عدد من الحضور والضغط علي منظم الحفل لإلغاء فقرة تامر حسني.





موسوعة جينيس

اما ازمة دخول تامر حسنى موسوعة جينيس كانت الأبرز حيث أثار حالة من الجدل الواسع وقتها ونشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو، أثناء مشاركته في حفل بـ"مارينا مول" بمدينة أبو ظبي، وكتب عليه تعليقًا يعلن فيه فوزه بجائزة "جينيس ريكورد" العالمية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.





ولكن قررت موسوعة جينيس الخروج عن صمتها لتوضح كذب وادعاء تامر حسنى وانه لم يحصل على جينيس غير عمرو دياب.



