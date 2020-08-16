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أخبار البلد

60 عاما على الاستقلال.. كيف سعى الاحتلال لنهب ثروات الكونغو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:06 م
الكونغو برازافيل
الكونغو برازافيل
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أمينة الدسوقى

جمهورية الكونغو، تقع فى وسط أفريقيا، ويحدها من الغرب الجابون والكاميرون، ومن الشمال جمهورية أفريقيا الوسطى، ومن الجنوب الغربي أنحولا، واستمتعت الكونغو نيل استقلالها فى أغسطس عام 1960 من الاستعمار الفرنسي الذي غزا العديد من الدول الأفريقية.


وعانت الكونغو مثلها مثل أى دولة أفريقية من الاستعمار الفرنسي والذي سيطرة على أراضيها منذ 1886 حيث أصبحت الكونغو مستعمرة فرنسية إلا أن الأمل لم ينقطع فى شعب الكونغو حيث إنه نظم مؤتمر برازافيل عام 1944 حول مستقبل المستعمرات الفرنسية، وبعدها بعدة أعوام وبالتحديد فى 1958 تم قبول استقلال الكونغو، وفى 1960 استقلت الكونغو وأصبحت جمهورية.


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الثروات

عندما تجد الاحتلال دام لأعوام داخل دولة، بالتأكيد عليك أن نستنتج حجم الثروات التى تمتلكها هذا البلد، هكذا كانت الكونغو دولة جاذبة المستمر نتيجة امتلاكها ثروات نفطية ومعدنية مثل النحاس والألماس والبوتاسيوم، والذهب.


ليس ذلك وفقط بل تمتلك الكونغو شبكات بحرية هامة مثل برازافيل على نهر الكونغو، فضلا عن الصناعات التحويلية.

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