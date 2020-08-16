AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان يوافق على تعديل أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، في مجموعه.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي السبب وراء التعديل وهو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار.

وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

ويتكون مشروع القانون من مادتين، أحدهما مادة النشر، وجاء نص كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

 (لمادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، النص الآتي:

مادة (47):

للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 آلاف جنيه حد أقصى.. النواب يناقش زيادة نصاب الأموال السائلة لـ عديم الأهلية

البرلمان يناقش تعديلا جديدا لقانون الأحوال الشخصية فيما يخص عديمي الأهلية

قبل مناقشته في البرلمان.. قانوني: زيادة الحد المسموح للإنفاق على عديمى الاهلية يتناسب مع الظروف الاقتصادية

يصل لـ 5 آلاف جنيه.. أعرف النصاب القانوني في مسائل الأحوال الشخصية

ترشيحاتنا

استدعاء وزير التعليم العالي أمام البرلمان بسبب أدوية «تدمير» كورونا

مريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

انخفاض الدولار إلى 88ر15 جنيه للشراء في 11 بنكا في مستهل تعاملات الأسبوع

أحكام بالحبس على مسئولين كبار بوزارة الداخلية الكويتية

تريند الفن.. أحزان خالد النبوي.. أزمات تامر حسني.. إطلالة ابنة عمرو دياب.. خيانة مادونا

على جمعة: سيدنا آدم توسل بالنبي محمد.. فيديو

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

شات بنات| مش نهاية الحياة .. إزاي تكملي حياتك بعد الطلاق .. فيديو

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور