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برلمان

تعرف على تقسيم الدوائر بمحافظة الجيزة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:17 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
حصلت محافظة الجيزة على 25 مقعدا فرديا فى مشروع قانون تقسيم الدوائر، الذي أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان اليوم للعرض عليها، والمقدم من ائتلاف دعم مصر.

تقسيم الدوائر الخاص بمحافظة الجيزة :

الدائرة الأولي : وتشمل قسم الجيزة والدقي والعجوزة وتضم مقعدين.
الدائرة الثانية : ابو النمرس والحوامدية مقعدين 
الدائرة الثالثة: البدرشين والعياط ولها 3 مقاعد .
الدائرة الرابعة: الصف" مقعد واحد"
الدائرة الخامسة : أطفيح مقعد 
الدائرة السادسة : بولاق الدكرور 3 مقاعد 
الدائرة السابعة:  العمرانية والطالبية 2 مقعد 
الدائرة الثامنة : إمبابة "2 مقعد" 
الدائرة التاسعة : أكتوبر وتضم هضبة الإهرام وحدائق الاهرام والشيخ زايد والوحات "3 مقاعد"
الدائرة العاشرة : كرداسة "مقعد واحد" 
الدائرة الحادية عشر:الوراق وأوسيم " 3 مقاعد"
الدائرة الثانية عشر: منشية القناطر"مقعدين "

كان رئيس البرلمان د. علي عبد العال أحال قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب للجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن. 

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر زعيم الأغلبية البرلمانية إنه قدم منذ قليل مشروع قانون باسم الائتلاف لتقسيم الدوائر الانتخابية.

وأوضح القصبي في تصريحات صحفية أن مشروع القانون راعي التقسيم الجغرافي والتمثيل المناسب لكافة أرجاء الجمهورية.
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