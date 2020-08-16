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أخبار العالم

الإمارات تقدم مساعدات طبية وغذائية إلى الشعب السوداني

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم الأحد، طائرة إماراتية على متنها 24 طنا من المساعدات الطبية والغذائية بتوجيهات عاجلة إلى الشعب السوداني من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعما ومساهمة للقضاء على جائحة كورونا وإغاثة للمتضررين من السيول والأمطار.


وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأنه كان فى استقبال الطائرة الإماراتية بمطار الخرطوم وزير الخارجية المكلف الدكتور عمر قمر الدين، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والسفير الإماراتي لدى السودان حمد محمد الجنيبي، وعدد من المسؤولين السودانيين وأعضاء السفارة.


وأشاد وزير الخارجية السوداني المكلف بالجهود المتواصلة من دولة الإمارات ودعمها للأشقاء فى كل الدول خاصة السودان، مشيرا إلى أن المساعدات الإماراتية تأتي تمتينًا للعلاقات بين البلدين والشراكة الحقيقية، شاكرا كل القائمين على تقديم الدعم للمتضررين من السيول.


وأشاد الدكتور عز الدين الصافي، مفوض مفوضية الضمان الاجتماعي ممثل وزارة العمل، بالدعم المستمر للإمارات ووقوفها مع السودان فى كل المحن، قائلًا إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتوزيع هذة المساعدات في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عن إنشاء مستشفى مجهز ومتكامل بولاية شرق دارفور.


وقال السفير الإماراتي إن دعم بلاده للشعب السوداني مستمر ولن يتوقف، مشيرا إلى أن المساعدات الإماراتية للشعب السوداني فاقت فى الفترة الماضية 87 طنا من المعينات فى المجال الطبي والصحي وكان لها دور كبير في توفير الأجهزة والمعدات الطبية لمجابهة جائحة كورونا وتمكين الفرق الطبية من القيام بواجباتها وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين من خلال توفير الأدوية والمعدات بجانب ١٣٦ طنا من الأدوية المتنوعة التى تسلمها الصندوق القومي للأمدادات الطبية بالسودان مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية ضمن حزمة المساعدات المشتركة.
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