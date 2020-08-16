أحمد مرتضى منصور: الزمالك يريد رمضان صبحي.. وأشعر بعودته للأهلي مجددا

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، رغبته فى التعاقد مع رمضان صبحي، نجم الأهلى السابق وهيدرسفيلد الإنجليزي الحالى.



وقال أحمد مرتضى منصور، فى تصريحات إذاعية: "بالفعل حاولنا ضم رمضان صبحي، وقدمنا عرضا رسميا للتعاقد معه لأنه من أفضل عشرة لاعبين فى مصر، وكنت أتمنى أن ينجح الزمالك فى ضمه".





وأضاف: "أشعر أن الأهلى بصدد استعادة رمضان صبحى، حاسس إن هيحصل ترضية ويعود اللاعب عن قراره ويظهر بقميص الفريق الأحمر مجددًا".

وتابع: "لو الزمالك كان نجح فى التعاقد مع رمضان صبحى لن نمنحه أفضل من طارق حامد وفرجانى ساسى عشان ميحصلش فتنة، بس كان ممكن نزوده شوية".





ويعد رمضان صبحي واحدا من أفضل اللاعبين داخل الكرة المصرية على الإطلاق فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة للغاية التى يمتلكها، وفشلت محاولات الأهلى فى الحصول على خدماته بشكل رسمي بعد أن أبدى اللاعب رغبته فى الانتقال إلى بيراميدز وذلك وفقا لما أعلنه الأهلى فى بيان رسمي له.