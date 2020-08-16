AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 250 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر ببركة السبع

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:16 م
لحوم مجمده مجهولة
لحوم مجمده مجهولة المصدر ببركة السبع
Advertisements
محمد أمين
صرح الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، بأنه تم شن اليوم حملة تموينية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.


وأكد الجندي، أن الحملة أسفرت عن ضبط  ٢٥٠ كيلو من اللحوم  المجمدة مجهولة المصدر، وكميات من اللحوم الطازجة مذبوحة خارج المجزر بدون إشراف بيطري، وكذا كميات من الخضار غير صالح للاستخدام بسبب سوء التخزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 250 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر ببركة السبع
قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 250 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر ببركة السبع
قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 250 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر ببركة السبع
قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 250 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر ببركة السبع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى حملات موسعة لضبط الأسعار.. تحرير 165 محضرا تموينيا في المنوفية

لبيعها سوق سوداء.. ضبط 104 آلاف و500 علبة سجائر بالمنوفية

تحرير 137 محضرا.. تموين المنوفية: ضبط مصنع كمامات مخالف بمنوف

تحرير 142 محضرا بنطاق المحافظة.. تموين المنوفية: ضبط نصف طن كحول مجهول المصدر

ضبط 160 شيكارة سماد محظور تداولها خارج الحيازات ولحوم مذبوحة خارج المجزر بحملة تموينية في بني سويف

تحرير 310 محاضر تموينية خلال يومين في المنوفية

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش من أمام حمام السباحة

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

من مصر الجديدة لـ موقف السلام .. مترو عدلي منصور يوفر على سكان شرق القاهرة زحام المواصلات

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

لأول مرة.. الرئيس السيسي وعدلي منصور داخل مترو الأنفاق بالخط الثالث | شاهد

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري.. ويوجه تحذيرا عن كورونا.. ويعد المواطنين بخصوص الأسعار

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

وفيات الحوادث انخفضت بنسبة 48%.. رئيس الوزراء: مصر تعتبر الدولة الثانية من حيث جودة الطرق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

شات بنات| مش نهاية الحياة .. إزاي تكملي حياتك بعد الطلاق .. فيديو

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور