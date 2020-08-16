قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 250 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر ببركة السبع

صرح الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، بأنه تم شن اليوم حملة تموينية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.





وأكد الجندي، أن الحملة أسفرت عن ضبط ٢٥٠ كيلو من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر، وكميات من اللحوم الطازجة مذبوحة خارج المجزر بدون إشراف بيطري، وكذا كميات من الخضار غير صالح للاستخدام بسبب سوء التخزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





من جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.