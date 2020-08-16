أحمد مرتضى منصور: كهربا سبب خسارة الزمالك للدوري

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اللاعب محمود كهربا كافية بالنسبة له، وأشار خلال تصريحاته إلى أن اللاعب تسبب في ضياع بطولة الدورى.





وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات إذاعية: المبلغ كاف بالنسبة لي لأنه لا يستطيع لاعب أن يلوي ذراع النادي وقد يكون التعويض مناسب لنا خصوصا أنه تسبب في ضياع بطولة الدورى الموسم الماضي.





وأضاف : كهربا لم يتأقلم مع الفريق وعقليته الحالية وتسبب في خسارة الدورى تغيبه عن التدريبات وتهربه من المباريات وبالتالي لم يتم تعديل عقده .





واختتم أحمد مرتضى منصور تصريحاته قائلا : لا يعنيني إيقاف اللاعب يهمني ان يعود الحق لنادي الزمالك.





جدير بالذكر ان الاتحاد العالمي لكرة القدم قرر تغريم كهربا 33 مليون جنيه لصالح الزمالك بسبب هروبه من النادي وانضمامه الي فريق أفيس البرتغالي ثم الانضمام للأهلي بعد فسخ تعاقده وإذا لم يتم تسديد المبلغ يتم إيقاف اللاعب 6 أشهر