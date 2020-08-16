AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مرتضى منصور: كهربا سبب خسارة الزمالك للدوري

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:17 م
أحمد مرتضي منصور
أحمد مرتضي منصور
Advertisements
عبدالله هشام
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اللاعب محمود كهربا كافية بالنسبة له، وأشار خلال تصريحاته إلى أن اللاعب تسبب في ضياع بطولة الدورى.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات إذاعية: المبلغ كاف بالنسبة لي لأنه لا يستطيع لاعب أن يلوي ذراع النادي وقد يكون التعويض مناسب لنا خصوصا أنه  تسبب في ضياع بطولة الدورى الموسم الماضي. 

وأضاف : كهربا لم يتأقلم مع الفريق وعقليته الحالية وتسبب في خسارة الدورى تغيبه عن التدريبات وتهربه من المباريات وبالتالي لم يتم تعديل عقده . 

واختتم أحمد مرتضى منصور تصريحاته قائلا : لا يعنيني إيقاف اللاعب يهمني ان يعود الحق لنادي الزمالك. 

جدير بالذكر ان الاتحاد العالمي لكرة القدم قرر تغريم كهربا 33 مليون جنيه لصالح الزمالك بسبب هروبه من النادي وانضمامه الي فريق أفيس البرتغالي ثم الانضمام للأهلي بعد فسخ تعاقده وإذا لم يتم تسديد المبلغ يتم إيقاف اللاعب 6 أشهر 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تغريم كهربا ماليا .. مصدر بالجبلاية: العقوبة ليست نهائية ويمكنه الطعن

أول رد من الزمالك بعد تغريم كهربا 33 مليون جنيه

مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن نكتفي بغرامة فيفا ضد كهربا ونطالب بتعويض مالى كبير

ننشر خطاب فيفا لـ الزمالك بشأن تغريم كهربا 33 مليون جنيه

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

عقوبة كهربا تعمق جراح الأهلي.. الفيفا يحكم بـ 33 مليون جنيه لـ الزمالك..اللاعب يطعن.. ومرتضى منصور يتوعد

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاده.. أزمات فى حياة تامر حسنى.. جينيس تكذبه وسجنه 6 أشهر وقصة حب فاشلة

وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي عن عمر يناهز 72 عاما

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

أردوغان يواصل البلطجة.. وصول طائرة شحن تركية محملة بالمرتزقة المسلحين إلى مصراتة

ضبط وإحضار الزوج .. تحقيقات موسعة من النيابة في العثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة في الهرم

تنسيق الثانوية العامة 2020 .. سجل بالمرحلة الأولى عبر هذا الرابط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

شات بنات| مش نهاية الحياة .. إزاي تكملي حياتك بعد الطلاق .. فيديو

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور