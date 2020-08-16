143 دائرة انتخابية للفردي و4 للقوائم ..تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر أمام التشريعية..والقصبي: القانون راعى التقسيم الجغرافي والتمثيل المناسب لجميع أرجاء الجمهورية

الفردي : القاهرة على 31 مقعدا بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعد و بورسعيد على مقعدين

سوهاج ممثل بـ 14 مقعد و قنا بـ 9 مقاعد و الاقصر 3 مقاعد فقط و

القوائم : دائرة القاهرة 100 مقعد .. والجيزة 100 مقعد .. شرق الدلتا 42 مقعد .. وغرب الدلتا 42 مقعدا





تقدم ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون تقسيم الدوائر ، وقد أحاله الدكتور علي عبد العال للجنة التشريعية ، حيث نصت المادة الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على إنتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى إنتخاب وعلى كل انتخاب تكميلي.





وقال عبد الهادي القصبي، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون راعى التقسيم الجغرافي والتمثيل المناسب لجميع أرجاء الجمهورية.





ويتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون أن جمهورية مصر العربية تنقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي بإجمالي عدد مقاعه 248 ، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم بإجمالي عدد مقاعد 248

وأشارت المادة الثالثة أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة.





وجاءت حصة كل محافظة وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف ووفقا للجداول المرفقة كالتالي:





حصول القاهرة على 31 مقعدا بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعد و بورسعيد على مقعدين.





ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الاسماعيلية ب 5 مقاعد و السويس بمقعدين و القليوبية 16 مقعد.





و بحسب القانون يتم تمثيل الشرقية ب 21 مقعد و الدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعد بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد و كفر الشيخ على 10 مقاعد.

ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الغربية ب 14 مقعد والمنوفية ب 11 مقعد و البحيرة 18 مقعد.





ووفقا للقانون تحصل الجيزة على 25 مقعد و الفيوم على 10 مقاعد و يتم تمثيل بني سويف ب 8 مقاعد و المنيا ب 16 مقعد و اسيوط ب 12 مقعد.

ووفقا للقانون يتم تمثيل سوهاج ب 14 مقعد و قنا بـ 9 مقاعد و الاقصر 3 مقاعد فقط و اسوان من خلال 5 مقاعد و مطروح مقعدين و نفس الامر لمحافظة الوادى الجديد مقعدين و البحر الاحمر 3 مقاعد اما شمال سيناء يتم تمثيلها بمقعدين و جنوب سيناء ايضا بمقعدين.





أما القوائم قسمت كالتالي الدائرة الأولى هي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة ، وتضم القاهرة 31 مقعدا ، والقليوبية 14 مقعدا والدقهلية 17 مقعدا والمنوفية 13 مقعدا والغربية 16 مقعدا وكفر الشيخ 9 مقاعد ، وذلك بمجموع 100 مقعد.





الدائرة الثانية هي دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وتشمل الجيزة 23 مقعدا والفيوم 9 مقاعد وبني سويف 8 مقاعد والمنيا 14 مقعد وأسيوط 11 مقعد والوادي الجديد مقعدين وسوهاج 13 مقعد وقنا 9 مقاعد والقصر 4 مقاعد واسوان 4 مقاعد والبحر الأحمر 3 مقاعد ، وذلك بمجموع 100 مقعد.





الدائرة الثالثة قوائم قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية وتضم الشرقية 21 مقعدا ودمياط 6 مقاعد وبورسعيد مقعدين والإسماعيلية 4 مقاعد والسويس مقعدين وشمال سيناء مقعدين وجنوب سيناء مقعدين ، وذلك بمجموع 42 مقعدا.





الدائرة الرابعة وهي قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن إسكندرية وتضم الإسكندرية 18 مقعدا ، والبحيرة 20 مقعدا ومطروح 4 مقاعد بموجب 42 مقعدا ، وذلك يكون عدد مقاعد القوائم 284.