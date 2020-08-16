ننشر التفاصيل المتعلقة بالأربع قوائم الانتخابية المقرر لها خوض انتخابات النواب المقبلة

ينشر "صدى البلد" التفاصيل المتعلقة بالأربع قوائم الانتخابية، والمقرر لها خوض انتخابات النواب المقبلة، وفقا للقانون المقدم من الأغلبية البرلمانية دعم مصر إلى البرلمان اليوم، 4 قوائم، أولهما قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، ومكوناتها القاهرة 31 مقعدا، والقليوبية 14، الدقهلية 17، المنوفية 13، الغربية 16، كفر الشيخ 9 وهي 6 محافظات بإجمالي 100 مقعد.









أما دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، ففي الجيزة هناك 23 مقعدا، الفيوم 9، بني سويف 8، المنيا 14، أسيوط 11، الوادي الجديد 2، سوهاج 13، قنا 9، الأقصر 4، أسوان 4، البحر الأحمر 3، بإجمالي 11 محافظة بـ 100 مقعد.









والقائمة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، ومكوناتها محافظة الشرقية ولها 21 مقعدا، أما دمياط 6، وبورسعيد 2 والإسماعيلية 4 والسويس 2، شمال سيناء 5، وجنوب سيناء 2، بإجمالي 7 محافظات لهم 42 مقعدا.







