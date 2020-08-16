AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ننشر التفاصيل المتعلقة بالأربع قوائم الانتخابية المقرر لها خوض انتخابات النواب المقبلة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:52 م
الانتخابات
الانتخابات
Advertisements
ماجدة بدوى
ينشر "صدى البلد" التفاصيل المتعلقة بالأربع قوائم الانتخابية، والمقرر لها خوض انتخابات النواب المقبلة، وفقا للقانون المقدم من الأغلبية البرلمانية دعم مصر إلى البرلمان اليوم، 4 قوائم، أولهما قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، ومكوناتها القاهرة 31 مقعدا، والقليوبية 14، الدقهلية 17، المنوفية 13، الغربية 16، كفر الشيخ 9 وهي 6 محافظات بإجمالي 100 مقعد.


أما دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، ففي الجيزة هناك 23 مقعدا، الفيوم 9، بني سويف 8، المنيا 14، أسيوط 11، الوادي الجديد 2، سوهاج 13، قنا 9، الأقصر 4، أسوان 4، البحر الأحمر 3، بإجمالي 11 محافظة بـ 100 مقعد. 


والقائمة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، ومكوناتها محافظة الشرقية ولها 21 مقعدا، أما دمياط 6، وبورسعيد 2 والإسماعيلية 4 والسويس 2، شمال سيناء 5، وجنوب سيناء 2، بإجمالي 7 محافظات لهم 42 مقعدا.


أما الدائرة الرابعة فهي قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومكوناتها محافظة الإسكندرية بعدد 18 مقعدا، البحيرة 20، مطروح 4، بإجمالي 3 محافظات لها 42 مقعدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القاهرة الأكثر.. تعرف على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بكل محافظة

المستندات المطلوبة للترشح على القوائم والفردي في انتخابات الشيوخ.. وطرق تقديمها

27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان النهائي عنها.. خريطة الأحزاب المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ.. مستقبل وطن ينافس في 26 محافظة ..حماة الوطن المرتبة الثانية في 18.. والوفد في 13.. والشعب الجمهوري بـ 17 مرشحا

بـ 5% من من عدد الناخبين.. كيف تنجح قائمة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ

قبل انطلاق العرس الانتخابي.. تعرف على تقسيم دوائر مجلس الشيوخ (فردي- قائمة)

ترشيحاتنا

بعد ضربه على رأسه بدير درنكة.. أسقف أسيوط يبحث عن مسن لتقبيل رأسه والاعتذار إليه

عيار 21 بـ 959 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-8-2020

من مصر الجديدة لـ موقف السلام .. مترو عدلي منصور يوفر على سكان شرق القاهرة زحام المواصلات

بعد ضربة رمضان صبحي.. مخطط بترولي لمنع انتقال خليفة أحمد فتحي للأهلي

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

كومان يقترب من خلافة كيكي سيتين في برشلونة

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أحمد مرتضى منصور: الزمالك يريد رمضان صبحي.. وأشعر بعودته للأهلي مجددا

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

شات بنات| مش نهاية الحياة .. إزاي تكملي حياتك بعد الطلاق .. فيديو

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور