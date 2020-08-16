AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير العدل: قانون سرية بيانات المجني عليه يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجريمة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
ناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، وذلك لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.


وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام بعض المجنى عليهم (ذكر أو أنثى أو طفل أو بالغ) فى قضايا هتك العرض أو التحرش عن الإبلاغ عن تلك الجريمة قائلا: "نعيش فى مجتمع شرقى محافظ، ويخشى كل إنسان أن يُدرج اسمه ضمن تلك المحاضر سواء مجنى عليه او جانى،لذلك الحكومة بادرت بهذا التعديل لتشجيع  المجنى عليهم للإبلاغ عن هذه الجريمة".


وأوضح وزير العدل، خلال مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أن جميع الإجراءات الخاصة بالمواجهة وعرض على الطب الشرعى وجميع الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن سيتم اتخاذها، مع حفظ بيانات المجنى عليه فى ملف فرعى، ولن يتم كتابة اسم المجني عليه بالمحاضر الرسمية المتداولة بين أطراف القضية، ولن يذكر اسم المجني عليه أثناء المحاكمة، وبالتالي تم الحفاظ على سمعته.

 
وتركز فلسفة مشروع القانون من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.


كما جاء مشروع القانون بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفًا -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.
وزير العدل: قانون سرية بيانات المجني عليه يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجريمة
وزير العدل: قانون سرية بيانات المجني عليه يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجريمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض

سرية بيانات المجني عليهم من التحرش أمام تشريعية النواب.. الثلاثاء

عدم إثبات بيانات المجني عليها في جريمة التحرش بالمحاضر.. تعديل في قانون الإجراءات الجنائية

اليوم.. تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض

تشريعية النواب توافق مشروع قانون سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش

تشريعية النواب توافق على 9 اتفاقيات دولية وحزمة من مشاريع القوانين.. قانون الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم من التحرش ومكافحة التنمر ومواجهة الفقر والقضاء على الجوع الأبرز

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى منصور: الزمالك يريد رمضان صبحي.. وأشعر بعودته للأهلي مجددا

بملابس جريئة.. دينا الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل على الموتوسيكل

أخبار الحوادث.. عامل يذبح عشيق زوجته بعد ضبطهما فى وضع مخل.. والعثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر بالجيزة

وداعًا للكسل .. تناول هذا النوع من المكملات فورا

لـ مصر وإثيوبيا والسودان.. بابا الفاتيكان: استمروا في الحوار حتى يستمر النهر الأبدي

لأول مرة.. الرئيس السيسي وعدلي منصور داخل مترو الأنفاق بالخط الثالث | شاهد

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أحمد مرتضى منصور: الزمالك يريد رمضان صبحي.. وأشعر بعودته للأهلي مجددا

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريهان حسين تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. صور

شات بنات| مش نهاية الحياة .. إزاي تكملي حياتك بعد الطلاق .. فيديو

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور