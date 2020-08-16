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رياضة

الاجتماع انتهى.. مصدر يكشف كواليس جلسة ممثلى النادي المصري فى اتحاد الكرة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:40 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
انتهى اجتماع ممثلى النادي المصري مع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة والذى انعقد اليوم الأحد بمقر الجبلاية فى الجزيرة. 

كانت إدارة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتي اعتبرت الفريق المصري منسحبا أمام الإسماعيلي عقب عدم حضوره إلى ملعب برج العرب وخوض المباراة فى الدورى الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن وفدا من النادي المصري عقد جلسة مع أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية فى حضور وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات.

وأضاف أن مسؤولى النادى المصري طرحوا وجهة نظر مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية فى أزمة مباراة الاسماعيلي وعدم الحضور إلى ملعب برج العرب.

وأوضح أن مسؤولى الفريق البورسعيدي أكدوا لأعضاء اللجنة الخماسية أنه لا يوجد أى تزوير بأى مسحة بصفوف فريق المصري وأن النادي لم يقصر فى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ولفت المصدر إلى أن حارس المصري أحمد مسعود خضع إلى التحقيق بمعرفة المستشار حسين حلمى بإدارة الشؤون القانونية حول ما تردد عن تزوير مسحة فيروس كورونا الخاصة به قبل مباراة الإسماعيلي.

يذكر أن النادى الأهلى يتصدر مسابقة الدورى الممتاز برصيد ٥٣ نقطة فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني ويأتي نادي الزمالك بالمركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى الممتاز.
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